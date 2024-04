Tomu věří neúspěšní. Plukovník rozebral dezinfo. A na koho cílí

Plukovník Ivo Zelinka byl hostem podcastu Čestmíra Strakatého. A řeč byla o ruské válečné propagandě. „Kdyby se na to kouknul civilní markeťák, tak řekne, jo, tak to je marketingová kampaň. To dělám taky, jenom to má trošku jiný parametry a jiný cílovky,“ popsal ruskou propagandu Zelinka s tím, že Rusko cílí hlavně na své obyvatelstvo, aby si udrželo podporu války. V České republice ukázal na pohraničí a řekl, že cílem by mělo být pomoci lidem od exekucí. Protože právě u takových lidí vzniká nedůvěra ve stát a tedy i větší tendence propadnout ruské propagandě.

Plukovník Ivo Zelinka, velitel skupiny kybernetických sil a informačních operací, dříve výsadkář na misích v Afghánistánu, bývalý velitel elitního výsadkového praporu v Chrudimi. S Čestmírem Strakatým zabloudili do otázek válečné propagandy. Jak Rusko, tak i Ukrajina cílí své informace. Ale obě země jinak. „Obě dvě strany informační boj nevyhnutelně vedou. Cílovou skupinou ruského informačního boje je primárně vlastní obyvatelstvo, protože je potřeba udržet podporu té války,“ řekl na konto ruské propagandy. Jako příklad uvedl teroristický útok na hudební klub Crocus u Moskvy. Okamžitě se v prohlášeních vysokých míst policie i politiky objevilo obvinění z napojení na Ukrajinu. To podle Zelinky cílilo primárně na ruské obyvatele, aby podpora války proti Ukrajincům zůstala na vysoké úrovni.

Druhá úroveň ruské propagandy pak směruje k nám, na Západ. Ta se snaží zastavit naši podporu Ukrajině. A protože máme demokratická zřízení, zaměřuje se Rusko podle Zelinky na voliče. „Protože jsme demokracie, tak se logicky zaměřuje na voliče,“ řekl Zelinka.

Ukrajina je pak odvislá na pomoci ze Západu. Tam není potřeba přesvědčovat obyvatele Ukrajiny, že je potřeba válčit, protože se jedná o válku obrannou. Ukrajina cílí spíše na západní politiky a společnost, aby si udržela pozornost a neutuchající pomoc. „My jsme rozhodně v jejich hledáčku, aby si udrželi podporu, ať už zbraňovou nebo politickou, kterou jim dáváme, protože bez toho nemůžou fungovat,“ řekl na konto informační politiky Ukrajiny.

Svou činnost přirovnal k očkování proti chřipce. Jeden rok funguje, další rok už je potřeba nové očkování proti nové mutaci. Jenže v informačních službách je proměna „mutací“ daleko rychlejší. A vrátil se zase k teroristickému útoku v klubu Crocus. Jeho služba informovala o tom, že Rusko útoku jistě využije k podpoře války. „Ti lidé, kteří to od nás nebo od jiných slyšeli, tak už s tím mohli takhle pracovat. A to je relativně efektivní strategie. Trošku jako očkování.“

Zelinka ukázal i na psychologickou stránku války. „Ukrajinci zveřejňují videa z toho, jak probíhá proces zajetí ruských vojáků. To nedělají z dobroty srdce, ale ukazují ten algoritmus. To znamená, že ty se vzdáš, ať už vojákům nebo dronu, dojdeš k našim pozicím, odevzdáš zbraň, dostaneš teplej čaj a svážeme ti ruce, zavoláš si mamince a vyrážíš do zajateckého tábora, který vypadá tak a tak a máte tam všichni pěkný modrý tepláky. Nemusíte tam nic dělat a čekáte konec války,“ popsal psychologický nátlak na ruské vojáky.

A proč to Ukrajinci dělají? „Dělají to proto, aby zvýšili šance, že další ruští vojáci se vzdají bez boje. To je jeden z nejstarších motivů psychologických operací. Aby se voják nebo armáda nebo země vzdali bez boje. Jo to píše už mistr Sun-c‘ v knize Umění války,“ řekl Zelinka a dodal, že Sun-c‘ tvrdil, že dílem mistra není vyhrát sto bitev na válečném poli, ale vyhrát bez bitvy.

Pak přišla řeč na práci dovnitř České republiky. Obyvatele ČR Zelinka rozdělil na tři skupiny. První skupina je proruská a nejde s ní nic dělat. „Z výzkumů vychází, že řádově 4 % naší populace jsou chronicky proruská, s těmi neuděláte nic. 11 % je tomu relativně blízko, pak je šedý střed a zbytek má blízko k atlantickému spojenectví. Takhle my k tomu přistupujeme, jako kdyby to bylo třídění raněných,“ řekl Zelinka.

A narazil na téma sociálních sítí, které nedokážou nahradit mezilidskou komunikaci. Protože utvrzují svými algoritmy člověka v jeho názorové bublině. „Dokud se lidé stýkali třeba na návsi, v hospodě a podobně, tak tam byla různice názorů, ale sociální sítě takhle algoritmicky nejsou postavené. Cílí na to, víc a víc uvrtat člověka do jeho názorové bubliny. Ten přirozený korektiv, který tam byl v hospodě nebo na návsi – hele, Franto, to, co říkáš, je úplná pitomost a zamysli se nad sebou – tam není, protože tam je těch Frantů víc.“

Zelinka míní, že za víru v dezinformace může z velké části neúspěch jednotlivých lidí. Konspiracemi si kompenzují svůj pocit neúspěchu. „Pokud třeba těm lidem zlepšíte situaci ohledně exekucí, tak možná potom nebudou tolik náchylní za své neúspěchy vinit všechny možný věci okolo,“ podotkl.

Jak na osobní bázi bojovat proti dezinformacím, jak na běžné bázi? Rozhodně se nevrhat s oponentem do hádky, ale postupovat pomalu. „Nahlodat tu víru postupně, jako když kape voda na žulu, tak ji nakonec provrtá. Nesnažte se to udělat v jenom střetnutí, zejména ne v rámci rodiny,“ varuje plukovník Zelinka.

A že cílem Ruska je rozbít v občanech důvěru ve stát, v jeho instituce.

Každá země má podle Zelinky z ruského pohledu své slabiny. Uvedl příklad Finska, které – když v roce 2014 vidělo anexi Krymu – prohloubilo ve školách zásadně výuku k mediální gramotnosti, aby společnost byla proti ruské propagandě odolná. A, dodal Zelinka, ruský server Sputnik, který má mnoho jazykových mutací, se ve Finsku vůbec nechytil. Lidé propagandě nepodléhají. „Každá společnost má nějaký slabiny. Musíme pracovat na informační mediální gramotnosti, na kritickým myšlení, což je logicky primární úkol,“ prohlásil Zelinka.

Pozornost by se měla zaměřit mj. i do našich vyloučených lokalit a do chudých krajů. Protože tam nedůvěra bují, podotýká. „My máme znevýhodněné oblasti, třeba bývalé Sudety, a tam se ta mapa exekucí s tou nedůvěrou protíná. Tihle lidé budou ohroženější, vůči ruské propagandě, nevyhnutelně,“ dodal plukovník Ivo Zelinka.

