Ministr Vojtěch: HERA by měla aktivity členských států doplňovat, nikoliv nahrazovat

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil sdělení a návrh nařízení, které Evropská komise zveřejnila dne 16. 9. 2021 v legislativním balíčku, jímž se zřizuje Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví, známý pod jménem HERA. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 13% Nebude 84% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 891 lidí

Po vyhlášení krizového režimu bude vypracován jmenný seznam klíčových zdravotnických protiopatření a zavedeny jasné plány pro jejich výrobu, pořízení a distribuci. V tomto kontextu budou předmětem společných nákupů suroviny a komponenty potřebné pro výrobu zdravotnických protiopatření. Budou aktivovány zařízení v rámci EU FAB, to znamená výrobní kapacity na úrovni EU. Definována a připraveny budou jasné provozní postupy. Dále bude umožněna aktivace monitorovacího mechanismu relevantní krizových protiopatření, včetně zajištění jejich dostupnosti. V neposlední řadě bude možné v tomto režimu aktivovat krizové plány v oblasti výzkumu a inovací a krizové finanční nástroje. Činnost HERA bude rovněž zaměřena na mezinárodní úroveň, a to s cílem zajistit úzkou spolupráci s globálními partnery a dalšími aktéry, aby nedocházelo k výpadkům v dodavatelských řetězcích a ohrožení globálních výrobních kapacit zdravotnických protiopatření. Česká republika v obecné rovině již podpořila vznik iniciativy HERA inkubátoru, zejména jako platformu pro vzájemnou komunikaci a sdílení dat. V tomto ohledu a v souvislosti s pandemií covid-19 vnímá Česká republika především zabezpečení kapacit pro sekvenaci vzorků jako vysoce důležitou a nezbytnou činnost pro monitoring, analýzu a predikci dalšího vývoje epidemiologické situace, a to s ohledem na to včasné odhalování případů, u nichž byla zjištěna nová varianta viru. V souvislosti s dopady pandemie covid-19 souhlasí Česká republika s nutností posílení odolnosti a krizové připravenosti Evropské unie pro příklad případných událostí, a to zejména v oblasti zajištění dodávek účinných látek zdravotnických protiopatření, včetně snížení závislosti na třetích zemích. Česká republika nicméně trvá na nutnosti dostatečného právního zakotvení HERA včera řádného zapojení členských států, transparentního vymezení kompetencí a definování její spolupráce s ostatními platformami, institucemi a agenturami Evropské unie. Preferuje tedy ustanovení samostatné struktury mimo Evropskou komisi. Rovněž Česká republika požaduje respektování rozdělení pravomocí mezi Evropskou unii a členské státy v oblastech zdravotnictví a připravenosti na řešení krizí. A to v souladu s článkem 168 Smlouvy o fungování Evropské unie.

ČR má za to, že HERA by měla mít roli podpůrnou a koordinační aktivitám členských států, měla by je doplňovat a nikoliv nahrazovat. Děkuji vám za pozornost.

