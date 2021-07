Ministr Vojtěch: Není to spor o nutnost transformace dětských domovů, spíš je otázkou, co bude dál

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Dovolte jenom, abych se velmi stručně vyjádřil k projednávanému návrhu zákona, kdy Ministerstvo zdravotnictví souhlasí s tím původním zněním Ministerstva práce a sociálních věcí, ovšem navazuji na předchozí debatu. Nemůžeme souhlasit s pozměňovacími návrhy paní poslankyně Richterové a pana poslance Čižinského. Není to spor o nutnost transformace dětských domovů pro děti do tří let věku, tady myslím si, že jsme ve shodě. Spíš je otázka, co bude ten další krok. A tady, z mého pohledu, přesto, že souhlasím se vším, co řekla i paní profesorka Válková ohledně té výtky, která směřovala vůči České republice ze strany Evropského výboru pro sociální práva a podobně, tak v zásadě ty pozměňovací návrhy neříkají, co se bude dít poté, co tyto ústavy budou bez náhrady zrušeny.

Myslíme si, že to je skutečně poměrně výrazné riziko, a právě proto v jiném sněmovním tisku 944 jsme se shodli s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem spravedlnosti na komplexním pozměňovacím návrhu. Je to změna zákona o zdravotních službách, kterou původně předložil pan poslanec Juchelka a další kolegové, která nastavuje řešení poté, co zrušíme dětské domovy pro děti do tří let, a vytváří nového specializovaného poskytovatele zdravotních služeb pro nezletilé pacienty se závažnou chronickou nemocí nebo jiným zdravotním postižením. A to si myslíme, že je lepší varianta než zrušit a neřešit, co bude poté. Považujeme to skutečně za výrazné riziko, a proto nemohu podpořit za mě osobně, respektive za Ministerstvo zdravotnictví, pozměňovací návrhy paní poslankyně Richterové a pana poslance Čižinského. Naopak doufám, že dojde k projednání toho návrhu, který jsme společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem spravedlnosti a s dalšími připravili a který skutečně má nějaké řešení, co bude poté, až se tyto ústavy zruší.

Děkuji.

