Ministr Zaorálek: Je dobré si připomenout, jak lehce začala první světová válka

Je dobré si dnes připomenout, jak lehce začala první světová válka, s jakým národním nadšením a vesele se do ní pochodovalo. Skončila právě před sto lety až po hekatombách mrtvých, milionech kosených novými kulomety, bombami, chemickými zbraněmi. Končila 11. listopadu 1918 jen jako příměří, které po dvaceti letech pokračovalo válkou ještě strašnější s ještě výkonnějšími bombami a plynovými komorami. To vše se opravdu stalo a není to tak úplně pryč, protože člověk se zdá být pořád týž.

