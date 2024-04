Průlom: „Ano, stát se to může.“ Výrobce covid-vakcín přiznal ohrožení

Ve Velké Británii došlo podle serveru The Telegraph k zásadnímu průlomu, co se týče odškodňování lidí, kteří mají po očkování proti koronaviru trvalé následky. Společnost AstraZeneca v dokumentech poslaných soudu doznala, že její vakcína může ve vzácných případech způsobovat krevní sraženiny. Ačkoliv je tento fakt již delší dobu znám, jedná se o první přiznání od firmy samotné. Dle právních zástupců poškozených může jít odškodnění až do milionů, firma ho ale asi nezaplatí.

Britský server The Telegraph a DailyMail uvádějí, že společnost AstraZeneca poprvé u soudů přiznala, že její vakcíny mohou způsobovat vážné, v některých případech až smrtelné krevní sraženiny. K přiznání došlo u soudu, v rámci kolektivní žaloby několika rodin, které tvrdí, že vakcína je vážně zranila nebo jim dokonce zabila některého člena rodiny. Jejich obhájci mají za to, že odškodné může vyšplhat až na 20 milionů liber, tedy 590 milionů korun.

Dokument, který AstraZeneca k soudu zaslala, uvádí, že vakcína může „ve vzácných případech“ způsobovat TTS, tedy trombózy s trombocytopenií. U pacienta tedy dochází ke krevním sraženinám a zároveň má nedostatek krevních destiček.

Ačkoliv se o tomto vedlejším účinku vakcíny ví již nějakou dobu, uvádí ho například SÚKL, jedná se dle serveru The Telegraph o první přiznání od samotné firmy, že jejich vakcína může tento nežádoucí následek způsobit.

První žalobu na farmaceutickou společnost podal Jamie Scott, otec dvou dětí, který utrpěl nevyléčitelné zranění mozku den po vakcinanci – došlo u něho k již zmíněné krevní sraženině a krvácení v mozku. Od té doby nemůže pracovat. Když byl hospitalizován, tak jeho manželce údajně celkem třikrát volali z nemocnice, že její muž zemře.

Je zajímavé, že firma právníkovi Jamiho Scotta odpověděla, že odmítá, že by na obecné úrovni vakcína způsobovala TTS. Což je v rozporu s dokumentem, který AstraZeneca zaslala k soudu. V něm nicméně uvádí, že TTS se může rozvinout i bez vakcíny, tudíž by záleželo na hodnocení expertů u každého případu.

Celkem je u nejvyššího soudu dle Telegraphu 51 žalob. Pokud firma dozná, že vakcína byla důvodem vážných vedlejších účinků nebo i smrti, může být na individuální bázi vyplaceno odškodné. Za firmu však ručí britská vláda, která slíbila vyplatit náklady řízení, vzhledem k tomu, že firmu zbavila odpovědnosti. Kromě toho také právní zástupci poškozených uvádějí, že vakcína firmy je defektní a nemá zdaleka takovou účinnost, jak firma tvrdí. Těmto nařčením se firma brání.

Z právní kanceláře, která AstruZenecu žaluje, pak zaznělo: „Společnosti AstraZeneca trvalo rok, než oficiálně přiznala, že její vakcína může způsobovat vážné krevní sraženiny, přestože tato skutečnost byla lékařskou komunitou široce přijímána již od konce roku 2021. V této souvislosti se bohužel zdá, že společnost AZ, vláda a její právníci chtějí spíše hrát hry a navyšovat soudní poplatky, než se vážně zabývat ničivým dopadem, který má jejich vakcína AZ na životy našich klientů.“

Od společnosti AstraZeneca zaznělo, že je jim líto všech, kteří zemřeli nebo měli zdravotní problémy a že bezpečnost pacientů mají na prvním místě. A odvolává se na kontrolní úřady. „Regulační orgány po celém světě neustále uvádějí, že přínosy očkování převažují nad riziky extrémně vzácných možných nežádoucích účinků,“ uvádí a také říká, že bezpečnost vakcíny je stále v přijatelných mezích. Odvolává se také na to, že TTS byl v dubnu 2021 regulačními orgány uveden jako možný vzácný vedlejší účinek.

Nezávislé studie, uvádí The Telegraph, pak mají za to, že vakcína byla vysoce efektivní a zachránila po celém světě 6 milionů životů. Za bezpečnou pro lidi nad 18 let ji označila i Světová zdravotnická organizace. Nicméně tato vakcína se ve Velké Británii již nepoužívá a když vědci zjistili, že může způsobovat krevní sraženiny, tak se lidé pod 40 let začali očkovat jinými vakcínami, protože výhody očkování už nebyly větší než rizika.

Britská vláda už má svůj vlastní program odškodnění pro oběti očkování, nicméně poškození si stěžují, že částka 120 000 liber je nedostatečná (3,5 milionu korun). Dle dat získaných podle zákona o volném přístupu k informacím bylo vyplaceno celkem 163krát. V 158 případech to bylo těm, kdo byli očkováni AstrouZenecou.

