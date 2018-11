Gajdůšková (ČSSD): Mluvme o míru, chraňme mír, usilujme o mírový svět

Sto let od první světové války se v Paříži koná první mírová konference. Je na čase říci nahlas, že by zničené životy v obou válkách na území Evropy byly marné, kdybychom nedokázali zajistit další mírový vývoj, udržet ten nejefektivnější mírový projekt v dějinách, kterým je Evropská unie. Mír není samozřejmost. Je třeba se každodenně snažit, aby válka byla nejen nemyslitelná, ale i nemožná, jak to dali do vínku EU její otcové zakladatelé. Mluvme o míru, chraňme mír, usilujme o mírový svět. I ve jménu všech padlých a trpících v obou světových válkách.

PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

