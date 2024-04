Rozvoral (SPD): V hnutí SPD si vážíme všech slušných a pracujících občanů!

reklama

V hnutí SPD ctíme Svátek práce, neboť víme, že všichni ti, co mohou pracovat a pracují, si plně zaslouží naši podporu. Současná Fialova vláda si našich pracujících neváží a jejich problémy se ani nesnaží řešit. Reálná průměrná mzda se na základě údajů Českého statistického úřadu o vývoji mezd za celé období vládnutí pětikoaliční vlády stále propadá a klesla celkem o jedenáct procent. Aktuálně více jak dvě třetiny českých zaměstnanců nedosáhnou na minimální důstojnou mzdu (45.573 korun hrubého měsíčně) a dle aktuální analýzy expertů Platformy pro důstojnou minimální mzdu se pod tuto hranici jenom za loňský rok propadlo dalších 184.000 zaměstnanců.

Za vše je plně zodpovědná Fialova vláda, které ekonomické podmínky pracujícím navíc ještě zhoršuje, neboť musíme vzít v úvahu, že letos zatím zůstává zaměstnancům nominálně stejná hodnota platu, pak je tu inflace a zároveň menší objemy peněz, takže kromě tarifních složek, které zůstávají stejné, budou netarifní složky nižší, a zároveň tu máme změnu z daňového balíčku, která kromě zvýšení daní a zrušení některých benefitů nově odečítá z platu pojistné na nemocenskou. Důstojné mzdy jsou klíčovým předpokladem slušné životní úrovně poctivě pracujících lidí, včetně jejich důstojného zabezpečení v budoucím důchodu. Stát by si měl vážit všech pracujících a vytvářet jim co nejlepší podmínky k výkonu zaměstnání. Proto odmítáme návrh, který nedávno představila Národní ekonomická rada vlády v rámci plánu na pomoc ekonomice, spočívající v prosazení výpovědi bez udání důvodu. Naopak plně podporujeme navýšení platů všem zaměstnancům, kdy prosazujeme, aby proběhlo co nejdříve a toto zvýšení by mělo minimálně kopírovat inflaci.

K prvnímu květnovému dnu se u nás pojí též „svátek lásky“, ke kterému patří tradice, že by každá dívka měla být políbena pod rozkvetlou třešní, kdy polibek jí zaručí krásu a mládí. S tímto zvykem úzce souvisí stavění májek mladými chlapci před domy svých děvčat, což se praktikuje hlavně na vesnicích. K tradicím patří i večer před prvním květnovým dnem. Filipojakubská noc, čili „pálení čarodějnic“ je lidový zvyk spojený s pálením ohňů.

Zítřejší státní svátek a z něj vyplývající pracovní volno zajisté většina lidí využije k odpočinku, ke sportu nebo aktivitám vycházejících z národních tradic. Hnutí SPD jako vlastenecké hnutí hájící národní suverenitu a podporující naši kulturu a tradice všechny tyto aktivity podporuje.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): O petice hnutí SPD je mezi občany po celé republice neustále velký zájem Rozvoral (SPD): Chceme všestranně podpořit pracující rodiny s dětmi a stimulovat porodnost Rozvoral (SPD): Migrační pakt EU, který odsouhlasil ministr vnitra Rakušan, zásadně odmítáme Rozvoral (SPD): Hnutí SPD prosazuje přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů!

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE