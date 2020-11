Ministr Zaorálek: My to administrujeme, ale výplatu provádí MPO

reklama

Děkuji. Přeji vám dobrý den. Zareaguji. Rád bych vás informoval, protože jsem pochopil, že tato žádost se týká toho programu COVID - Kultura 2.

Administrace jsme se ujali na Ministerstvu kultury. Protože na to nemáme lidi, tak jsme na to vzali asi sto lidí z příspěvkových organizací. My to administrujeme, přijímáme ty žádosti, vyřizujeme je. Podle mě jsou poměrně jednoduché, protože to je na stránku A4 a je to v podstatě šest, sedm údajů. A když to zadministrujeme, tak to posíláme na Ministerstvo průmyslu, protože tu výplatu provádí Ministerstvo průmyslu.

A pokud je mi známo, tak to, že ta výplata není v této chvíli prováděna, tak je dáno tím, že to má na posouzení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jestli se nejedná o veřejnou podporu. Takže my administrujeme tak nejrychleji, jak jsme schopni. Ty žádosti, které dostáváme, tak jsme schopni administrovat. Výplatu, opakuji, neděláme, tu dělá Ministerstvo průmyslu. A jak je mi známo, je to zablokováno právě tím, že potřebujeme souhlas Úřadu pro hospodářskou soutěž. Takže jediné co, a to pravděpodobně není tak jednoduché, na ten úřad tlačit, aby to dal co nejrychleji. Výplatu ale, opakuji, provádí Ministerstvo průmyslu, to neděláme my.

Ale jinak, když už tedy mám odpovídat tady na tohle, tak bych rád Sněmovnu informoval o tom, jak probíhá podpora živé kultury. A proč mi vadí, že z vašich úst jsem zaregistroval, že jsem hrobník kultury a že se pro živou kulturu nic nedělá.

Já jsem si na tuto interpelaci připravil tady tento graf, který bych rád všem ukázal. Tady na tomto grafu vidíte vývoj finančních prostředků do oblasti živé kultury v letech 2005 až 2020.

V době, kdy vládla vaše strana, tady v těch letech 2011, 2012, 2013 a vy jste měli ministra financí a měli jste v té době velmi známou paní ministryni Hanákovou, ministryni kultury, tak v tom roce 2012, 2013 klesla podpora pro živou kulturu na 300 milionů. To je tady ten úplně nízký bod. Tady jste dosáhli těch 300 milionů. (Ukazuje na grafu.) Já jsem nastoupil na ministerstvo zhruba tady někde. (Ukazuje na grafu.) A tady vidíte, jak roste podpora pro živou kulturu, oproti těm vašim 300 milionům vystoupala na 1,1 miliardy, a to do toho nepočítám peníze právě covidové, kdybych je tam započítal, tak to bude 1,6 - 1,7 miliardy. To znamená, oproti vašemu tvrzení, které jste veřejně napsala, že na živou kulturu tady v této zemi nikdo nemyslí, tak vy jste dali - jako důsledek krize jste klesli podporou na 300 milionů, pro kulturu jste neudělali vůbec nic s vaším ministrem financí a s vaší ministryní kultury paní Hanákovou. A v době, kdy my dneska řešíme dopady krize covidové, tak vyšplhaly výdaje na živou kulturu na 1,6 miliardy, započítám i ty peníze covidové. Já vám toto říkám, že tohle je základní informace pro každého, kdo chce kritizovat to, že se dneska na živou kulturu nedává dostatek peněz.

Ty peníze dáváme v několika oblastech. Je to oblast jednak příspěvkových organizací, organizací neziskových, a s ministerstvem průmyslu děláme tu oblast ziskovou, prostě protože na to už sami prostředky nemáme. A na tyhle oblasti jsme v průběhu roku právě díky té krizi dostali první miliardu, kterou jsme rozdělili mezi tady tyhle organizace s výjimkou těch ziskových. Pak jsme dostali 900 milionů na investice a nyní další peníze právě s ministerstvem průmyslu - to bylo těch 900 milionů do těch oblastí, kde podnikají v kultuře. To jsou akce, které my jsme spustili v průběhu tohoto roku právě pro všechny segmenty kultury. To je to, co děláme. A připadá mi zvláštní, když dostanu dopis, ve kterém jsem dotazován, proč nic neděláme. Připadá mi, že pokud člověk má odpovídat na otázky v nějaké oblasti, tak u toho interpelujícího předpokládám, že se aspoň seznámí s těmito základními fakty a pak mě interpeluje.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kozlová (Piráti): Podpora OSVČ v kultuře stále není dořešená Ministr Zaorálek: Systém voucherů se osvědčil Režisér Ilja Racek: Horší než zavřené divadlo je sledovat zaměstnance propadající statistice „v karanténě“, nebo hůře „pozitivní“ Ministr Havlíček: Podpora podnikatelům v kultuře bude pokračovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.