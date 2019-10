Ministr Zaorálek: Systém je chvilku v deficitu, chvilku je v přebytku

Já bych chtěl jenom dopovědět stručně, že bych chtěl ujistit pana Kalouska, že já cítím odpovědnost za to, co schvaluji i za to, za co se tady dnes stavím a co navrhuji.

Chtěl bych mu také říci, že nemá pravdu ani v tom, když mluvil o té neudržitelnosti penzijního systému. Já prostě musím říci, že si myslím, že tohle je legenda, co tady vyprávěl. Mluvil o roku 2030. Já bych vám chtěl sdělit, že penzijní systém je něco, co je dynamické. Víte, že ve vývoji i demografie se předpokládá, že tam bude v určitém okamžiku pokles, ale pak bude zase vzestup. To znamená, tam jde o to, aby se překonalo určité období. Viděl jsem analýzu, která ukazovala, že to může znamenat, že náklady státního rozpočtu nebo HDP se zvýší třeba z 9 % na 12 %, to znamená, to je růst o 3 % nákladů HDP, velikosti HDP vyplácených na penzijní systém, což je ovšem růst, který dnes má celá řada zemí světa.

To znamená, není pravda, že systém je neudržitelný. Všechno záleží na vývoji ekonomiky a my nemůžeme v této chvíli předpovídat, co bude ve světě v roce 2030. To znamená, penzijní systém bude prostě udržitelný tím, že v normální fungující ekonomice bude schopnost náklady pokrýt. Ten systém je chvilku v deficitu, chvilku je v přebytku. Teď je zrovna v přebytku. Takhle se to vyvíjí. Když je deficit, tak se to pokrývá ze státního rozpočtu. Ale vždycky se to dá udržet.

To znamená, není pravda, že je neudržitelný. To je mýtus. Prostě náklady se pokryjí z rozpočtu. Když ekonomika roste, tak to poroste.

Mně prostě jde o odpovědnost. A já se ptám pana Kalouska, kde byla jeho odpovědnost, když schvaloval rozpočty k těm lidem, kteří potom žili bez peněz a kteří žili z ruky do huby. Tak to je jeho nedostatek odpovědnosti a já tvrdím, že já když pro tento rozpočet budu hlasovat, tak vím, co dělám a je to naprosto odpovědné. Přál bych si, aby on tou odpovědností tady tak často nemával.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



