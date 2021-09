Ministr Zorálek: Byl bych nejraději, kdyby uzavřená dohoda byla skutečně platná

reklama

Ano, děkuji. Mrzí mě, že znovu vzplál vlastně spor, který se týká digitálního restaurování českých filmů, starších českých filmů, protože vlastně už tady v této věci jsem byl nucen se angažovat i v minulosti, a doufal jsem, že vznikl určitý kompromis nebo dohoda, která bude, když bude dodržována, tak povede k tomu, že se ty postoje, které se tady dosud střetávaly, že se nějakým způsobem potkají a dohodnout, a že ta dohoda bude i tedy reálná.

Máte pravdu, že ten spor vlastně teď vzplál znovu v souvislosti s restaurováním filmu Až přijde kocour, který byl i v zahraničí prezentován, poměrně neúspěšně. Nicméně jiná věc je, že tady v Česku se znovu diskutuje o tom, v té odborné veřejnosti, že ta kopie není dostatečně kvalitní a že se navíc nedodržela ta dohoda, o které i vy jste mluvila. Jenom připomenu, že to je dohoda, která byla učiněna v červnu roku 2018 mezi Národním filmových archivem, zástupcem Národního filmového archivu a děkanem FAMU. Takže ta dohoda vlastně řekla, jak by se mělo postupovat, aby se do budoucna vyloučily podobné střety a podobné nesouhlasy, které se objevily v minulosti.

Takže já jsem se tím samozřejmě musel začít zabývat, i když mě to mrzí, že se k tomu zase musíme vracet, protože jsem doufal, že dohoda bude platit a že je určitým kompromisem, který ten problém vyřeší. Nicméně teď se ukazuje, že ta odborná část tedy veřejnosti, zástupci tedy režiséři, kameramani, mistři zvuku, kteří reprezentují tu skupinu, která nesouhlasí s tou úrovní a kvalitou té kopie filmu Až přijde kocour, toho digitálního restaurování toho filmu Až přijde kocour, se opět vyjádřili, nejenom že jim připadá, že tady nebylo učiněno zadost té dohodě, ale žádají i stažení toho filmu z veřejné produkce.

Takže já jsem začal jednat, moje ambice je dostat a sednout ke stolu opět se zástupci obou skupin, což se vlastně stalo, a začali jsme se bavit o bodech dohody, které nebyly dodrženy s tím, že Národní filmový archiv tvrdí, že v tom covidovém období bylo možná obtížnější dostát některým částem té dohody. Nicméně my jsme se tady ještě nedobrali nějakého výsledku. V této chvíli je to tak, že se sejdeme znovu. A já jsem chtěl, aby u této schůzky byli také zástupci, odborníci, kteří se podíleli na výrobě té restaurované kopie v Boloni a abychom se pobavili o tom, do jaké míry a proč došlo k tomu, že znovu je tady zpátky diskuse o kvalitě té digitální restaurace.

Takže v této chvíli mohu pouze tady slíbit, že budu pokračovat v té snaze vyjasnit, proč a jestli byla ta dohoda porušena, a budu vést debatu se všemi zainteresovanými, aby se vyjasnilo, proč nově tu debatu máme zpátky. Můj zájem je a byl bych nejraději, kdyby se povedlo, kdyby dohoda, která se uzavřela, skutečně byla platná a kdyby obě strany souhlasily s tím, že ji budou v plné míře dodržovat, že už se nebude opakovat to, co se stalo nyní. Jestli za to může covid, nebo ne, to teď nechci soudit ani to nechci ještě definitivně uzavírat. Pro mě je evidentní, že si určitě jedna skupina myslí, že ta dohoda dodržena nebyla, Národní filmový archiv to odmítá. My se o tom budeme dále ještě bavit, ale především mám zájem, aby se v téhle věci našel takový postup a takový kompromis, který ten problém jednou provždy vyřeší. To je moje ambice.

Možná že to není úplně jednoduché, protože zřejmě podobný typ debat probíhá i v jiných zemích. Není dneska jednotný postup nebo že by to byla věc, která by byla vyřešena, protože ty technologie dneska postupují a najít nějakou univerzální odpověď asi není úplně snadné -

