Ministrová (TOP 09): Podporujeme další rozvoj dostihového závodiště

26.01.2018 16:50

Pardubické dostihové závodiště je skutečnou ikonou v České republice i v Evropě. TOP 09 podporuje další rozvoj závodiště, jehož součástí by do dvou let mohlo být i moderní kolbiště pro parkur, který se stane brzy olympijským sportem.