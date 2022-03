Ministryně Černochová: USA přesunou do Evropy dalších cirka sedm tisíc vojáků

reklama

Děkuji. Nebudu dlouho zdržovat, všechno podstatné řekl pan premiér. Já bych jenom možná chtěla upozornit, že se tady teď vlastně za malou chvíli sejde nebo odpoledne sejde vláda, kde budeme schvalovat další balíček, tentokrát vojenské zdravotní pomoci. Bude to vojenský zdravotní materiál v celkové hodnotě přes 20 milionů korun.

Dále jsem se v neděli odpoledne sešla se zástupci zbrojního průmyslu, které jsem požádala o maximální možnou součinnost s naším resortem, protože i oni mají nějakou možnost poskytovat Ukrajině dary. Tam je zapotřebí, aby tyto dary, protože je to vojenský materiál, tak byly procesovány resortem Ministerstva obrany. To se v tuto chvíli děje. Předpokládám, že bych tento bod dala na nějakou další vládu, která bude v tomto týdnu. Už jsem v tomto duchu domluvená s panem premiérem.

Zároveň přepracováváme některé strategické dokumenty z hlediska rychlejšího čerpání rámcových smluv, protože po té schůzce v neděli vyplynuly jasné úkoly i vlastně odboru akvizic nebo sekci akvizic, aby některé možné komodity, které můžeme teď sehnat a týkají se vojenského materiálu, tak abychom vlastně objednali, sehnali v čase co možná nejkratším. To se také děje. Ono je to opravdu jako puzzle, vyndáte jednu kostičku a pokud nechcete, aby se vám to celé zhroutilo, tak to všechno musí v těch akvizičních procesech sedět, protože samozřejmě teď máme všichni obrovskou euforii a chceme pomáhat, ale pak přijde Národní kontrolní úřad a bude řešit, jestli byly dodrženy některé procesy. Takže se skutečně v rámci resortu Ministerstva obrany snažíme urychlit i teď nákupy, protože je nám jasné, že tak, jak jsem seděla já se zástupci zbrojařských firem v neděli, tak sedí jiné státy, jiné země se svými zbrojařskými firmami také a že teď to bude i trošku převis poptávky nad možnou nabídkou. Zároveň se snažíme i zjišťovat v některých zemích kolem, jak jsou oni na tom se svými zásobami. Takže chci vás opravdu ubezpečit, že ze strany resortu Ministerstva obrany jedeme na několika frontách.

Česká republika momentálně vyjednává o možnosti být vedoucí zemí bojového uskupení alianční přítomnosti na Slovensku. Do uskupení plánujeme přispět cirka čtyřmi stovkami vojáků. Zatím ty informace jsou předběžné. Prosím ale, abyste měli jako Poslanecká sněmovna informace, tak zatím je předpoklad, že by se do tohoto uskupení mohlo zapojit i Německo, že by se tam mohlo zapojit Polsko, Slovinsko a Spojené státy americké, o účasti také jedná Nizozemsko. Spojené státy americké přesunou do Evropy dalších cirka sedm tisíc vojáků, zejména tankové brigády, dělostřelecké baterie, bojové letky a divizní velitelství včetně zabezpečovacích prvků.

A co je nejdůležitější, kolegyně, kolegové, v alianci je konečně široká shoda na nutnosti zásadního navýšení obranných rozpočtů. Naprosto přelomové je v tomto ohledu oznámení Německa, které se dosud ve snaze dosáhnout úrovně 2 % HDP stavělo velmi zdrženlivě, že své obranné výdaje navýší dokonce nad tuto hranici. A i Německo vlastně stejně jako ČR na modernizaci německých ozbrojených sil vytváří zvláštní fond. V tomto fondu v Německu bude sto miliard eur.

O těch dalších věcech, o summitech, o jednáních hlav států už hovořil pan premiér, takže vás s tím nechci dál zdržovat. Jsem tady připravená, můžete se mě přijít na cokoli zeptat a ráda vám odpovím. Díky. (Potlesk poslanců pětikoalice.)

