Ministryně Dostálová: Máme 1300 stavebních úřadů a k žádné výstavbě na zelené louce skutečně nedojde

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ještě jednou moc děkuji. Děkuji za rozpravu. Spousta témat se tady opakovala, nicméně já považuji, že jsem vždycky reagovala na všechna vystoupení v rámci této rozpravy.

Dovolte mi tedy tak učinit i dnes. Pan poslanec Bartoš, pan poslanec Kupka tady samozřejmě říkají, že vznikne nový úřad. Já bych chtěla jenom upozornit, že vznik nejvyššího stavebního úřadu má v návrhu i opozice. To znamená tady se nelišíme, my se opravdu lišíme pouze v jednom momentě, a to je, kde budou prvoinstanční orgány. A z úhlu pohledu vlády je zcela zásadní zajistit dodržování lhůt. Proto to dodržování lhůt bylo dobře vyřešeno buď ve vládním návrhu zákona - vládní návrh zákona vznikl jako kompromisní dohoda se Svazem měst a obcí - anebo je vyřešen zcela, jak potvrdil i Nejvyšší správní soud, v návrhu hospodářského výboru, protože tento návrh řeší zároveň i systémovou podjatost.

Pan poslanec Černohorský tady debatoval o reformě archeologie. Nic proti reformě archeologie, v žádném případě, ale je to přílepek k tomu zákonu. To znamená my skutečně i po debatě s Ministerstvem kultury, které dalo nesouhlasné stanovisko, si myslíme, že by se to mělo řešit samostatně, nikoli jako součást stavebního zákona.

Hovořil jste i o náhradě za vyvlastnění. Tady bych to chtěla potvrdit, my připravujeme nový zákon o vyvlastnění. Ten je aktuálně po meziresortním připomínkovém řízení jako věcný záměr zákona a nyní ho projednává legislativní rada vlády. Proto vaši pozornost prosím(?) k tomuto zákonu, kde bychom všechny ty věci mohli vyladit.

Pan poslanec Jakob tady citoval dopis obce Kácov. Já bych chtěla znova říci, že i opoziční návrh z dílny opozičních poslanců pana Bartoše, Kupky, Výborného, a tak dále, počítá s redukcí stavebních úřadů. Máme úplně stejný princip, ať už je to ve vládním návrhu, nebo návrhu hospodářského výboru, nebo i v opozičních, že rozhodnutí, kde budou stavební úřady nebo územní pracoviště stavebního úřadu, je dáno § 330. Musí být splněno alespoň jedno ze čtyř kritérií. A to je buď počet lidí čtyři lidi, nebo deset tisíc obyvatel, nebo dostupnost na určitou vzdálenost kilometrů a počet úkonů. Tato kritéria byla domluvena s Ministerstvem vnitra.

Zároveň se tady debatuje dostupnost. Samozřejmě vzhledem k tomu, že se tady všichni shodneme napříč politickým spektrem, že alfou omegou i toho nového stavebního zákona je digitalizace, tak samozřejmě na roveň digitalizace debatovat dostupnost je takové trochu zvláštní, protože my skutečně cílíme na to, aby si každý občan, nebo stavebník, který chce řešit něco se stavebním úřadem, si to mohl vyřídit z bezpečí svého domova.

Panu ministru Zaorálkovi tady musím dát pouze vlastně souhlas s tím, co on řekl. My skutečně jsme zřídili pracovní skupinu k územnímu plánování. Byli jsem přesvědčeni o tom, že je to správná cesta. Je to správná cesta dát územní plánování do samostatné působnosti. Ale ta cesta se musí skutečně řádně zamést - jak to přesně řekl pan ministr Zaorálek - a připravit.

Ten návrh, který dneska máte jako pozměňovací návrh k územnímu plánování, připravila skupina velkých měst pod vedením Prahy. Ministerstvo pro místní rozvoj, všechny rezorty včetně Ministerstva kultury, které byly přítomni těch jednání, Legislativní rada vlády i Nejvyšší správní soud, upozornily na problematiku toho pozměňovacího návrhu, že není zajištěno financování malých obcí, a tak dále. V kontextu toho, protože jsem obdržela stanovisko Svazu měst a obcí i stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, bude k tomuto pozměňovacímu návrhu negativní.

Pan poslanec Čižinský se zabýval UNESCO. Musím říci, že my nemáme samostatné stanovisko UNESCO, nicméně jsme si vyměnili několik dopisů, protože reprezentace UNESCO chtěla být ujištěna právě ohledně ochrany veřejných zájmů. Znovu opakuji, my jsme všechny tyto památkové věci dělali v úzké součinnosti s Ministerstvem kultury a je dohoda, že tam, kde jde o památky UNESCO, národní kulturní památky a rezervace, zůstane ta podoba dnešní. To znamená včetně závazného stanoviska.

Dále jsme debatovali o tom, že rezorty - tady pan poslanec Výborný řekl, že ani rezorty ke stavebnímu nedaly souhlas. To prosím není pravda. Všechny rezorty daly souhlas, ve vládě to prošlo jednomyslně. Je ale pravda, že rezorty dávají nesouhlasná stanoviska s těmi dílčími pozměňovacími návrhy. A tam s tím musím souhlasit a i já za rezort podržím nesouhlasná stanoviska těch rezortů. To znamená, i moje stanovisko k tomu bude negativní, pokud tam je nesouhlasné stanovisko rezortu.

S paní poslankyní Kovářovou v některých momentech musím souhlasit. Ona říkala, že zásadní by měla být předvídatelnost lhůt. Tady to musím potvrdit, protože i mně píšou mladé rodiny, že si potřebují naplánovat hypotéku, že právě ta předvídatelnost lhůt je to zásadní. Ale abych mohla dostát toho dodržování lhůt, tak opravdu je vlastně podpořitelný z tohoto úhlu pohledu pouze vládní návrh zákona nebo komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru.

Je znova potřeba připomenout v tomto kontextu, že jde o kompetenci státu. Stavební řízení je kompetence státu v přenesené působnosti. To znamená, že stát si za to u obcí platí. (Silný hluk v sále.)

Děkuji. Tak státu za to u obcí platí zhruba čtyři miliardy ročně. Opět se dostáváme k tomu, že není jasné, kde mohou být stavební úřady i v budoucnu, nebo územní pracoviště stavebního úřadu. Znova opakuji, není to pravda. Je to dáno § 330, včetně daných kritérií. Zároveň byla zmíněna anketa mezi úředníky. Skutečně a k mému milému překvapení hned na první dobrou 40 % úředníků řeklo, že přejde pod stát. Zhruba přes 20% úředníků řeklo, že by rádi zůstali na obcích.

V kontextu toho, že měníme procesy - a to zcela zásadně, protože nastavujeme apelační principy, bude jenom jedno řízení, a tak dále - tak je třeba si uvědomit, že ubude zhruba 40 % agendy. To znamená, ta debata o tom, že bychom to neobsáhli tím počtem úředníků, které budeme mít k dispozici, opravdu není na místě.

Ing. Klára Dostálová BPP



ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Paní poslankyně Kovářová prostřednictvím vás, pane předsedající, mluvila o nezávislých odbornících. Naprosto podtrhuji. To je skutečně velmi nutné. Proto se snažíme tu stavební soustavu odpolitizovat. Odpolitizovat jak od samosprávy, tak i od státní správy, to znamená, od ministerstev. Proto vzniká - a znova říkám, je to ve všech návrzích - Nejvyšší stavební úřad.

Pak paní poslankyně říkala, že účinnost bude od 1. 1. 2022. Chtěla bych jenom podotknout, že tento pozměŇovací návrh vůbec nebyl podán. On se debatoval ve výborech, ale nakonec podán nebyl. Takže platí, že účinnost je od 1. 7. 2023, kdy vlastně by mělo dojít i k tomu přechodu úředníků.

Vlastně jsem odpověděla i na většinu dotazů nebo podnětů pana Kupky, který tady citoval z brožurky, která byla samozřejmě opatřena i různými takovými fórky od známého autora, kdy se zabýváme těmi mýty ve stavebním zákoně. Jenom bych se možná ráda dotkla té analýzy Ministerstva vnitra, protože skutečně to vysoké číslo, o které se tady občas opírá opozice, bylo ve výši 23 miliard, je dáno, pokud bychom stavěli všechny nové stavební úřady na zelené louce.

Přátelé, já myslím, že máme 1 300 stavebních úřadů a skutečně nedojde k žádné výstavbě na zelené louce. Nic takového se nestane. Naopak z té analýzy vyplývá, že ty modely ve verzi opozice, budou stát zhruba 3,8 miliardy a ve verzi hospodářského výboru 4,1 miliardy, ale to i se započtením zvýšení platové třídy pro úředníky, abychom skutečně zajistili, že budeme mít vysoce kvalifikované.

Jsem si jista, že všichni, co tu sedíme, se do jednoho shodneme na tom, že změna stavebního práva je nezbytně nutná a je nutná rychle. Česká republika se pravidelně v hodnocení Světové banky propadá v žebříčku délky povolování nových staveb. Chceme přece všichni, aby se začaly stavět bytové domy, dálnice, obchvaty, ale i třeba rodinné domy. Zkrátka si všichni přejeme, aby se rozjela výstavba na všech úrovních. Proto jsem přesvědčena, že na potřebě nového stavebního zákona panuje celospolečenská shoda.

A řekněme si, jak to doopravdy je. Našim občanům, zástupcům profesního sdružení a mnohým dalším, je úplně jedno, úplně jedno, jestli jim dá razítko úředník obce nebo státní úředník. Chtějí to mít hlavně rychle a chtějí mít předvídatelné lhůty.

V kontextu dnešní debaty bych vás ráda ještě jednou požádala o podporu nového stavebního zákona. Všichni víme, že vlastně další novela nebo samostatná digitalizace by současný stav nenapravila. Pokud se chceme opravdu posunout a zrychlit výstavbu, musíme striktně změnit pravidla a je na to nejvyšší čas. Děkuji za pozornost.

