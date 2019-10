Ministryně Dostálová: Nový stavební zákon? Opravdu není čeho se bát

Opět všechny zdravím z Olomouce z konference samospráv Olomouckého kraje. Možná se opakuji, ale cítím potřebu neustále vysvětlovat starostkám a starostům přínosy nového stavebního zákona. Představila jsem i vládou schválený model státní stavební správy a jeho nesporné výhody. Opravdu není čeho se bát. Tam, kde sedí úředníci stavebních úřadů nyní, budou sedět i nadále. Navíc odstraníme hrozbu systémové podjatosti, sladíme rozhodování stavebních úřadů v různých krajích České republiky a získáme možnost zástupu a pomoci mezi úředníky z různých měst. Díky digitalizaci nebudou muset samozřejmě nikam fyzicky jezdit. Mnozí starostové už mi volají, a ptají se, zda mohou státu pronajmout své prostory a za kolik a zda je to i včetně archivu. Opravdu jsem moc ráda za dotazy a zpětnou vazbu. A to pochopitelně i od živnostníků jako investorů, kteří v sále odpoledne vystřídali starosty. Ukázala jsem můj oblíbený příklad projektu studentských kolejí, kde je na povolení třeba 48 razítek. To znamená i 48 možností odvolání a 48 možností přezkumu. To se pak nemůžeme divit, že to vydání stavebního povolení tak dlouho trvá. Skutečně cílem je, aby stavebník předal dokumentaci jednomu stavebnímu úřadu, a ten pak už vše ostatní obstaral. Takové řízení, pokud by byla dokumentace v pořádku, by pak nemělo trvat déle, než jeden rok.

Ing. Klára Dostálová BPP



ministryně pro místní rozvoj Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

