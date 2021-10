Ministryně Dostálová: Program Vlastní bydlení nabídne vyšší úvěry na pořízení i modernizaci bytu a domu

Úvěrový program Vlastní bydlení (dříve známý pod názvem Půjčky pro mladé) Státního fondu podpory investic na pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let hlásí další vylepšení podmínek.

Výše úvěru na pořízení rodinného domu bude nově 3,5 mil. Kč a na koupi bytu 3 mil. Kč. Splatnost úvěru se prodlouží o deset let, tedy na 30 let. Spuštění upraveného programu MMR plánuje na 1. 1. 2022.

„Na základě dosavadních zkušeností a rozhovorů s potenciálními zájemci jsme se rozhodli program Vlastní bydlení žadatelům ještě víc ušít na míru. Program otevřeme většímu počtu lidí prodloužením doby splácení úvěru z 20 na 30 let, čímž se sníží měsíční splátky a půjčky tak budou dostupnější. Je to další krok k tomu, aby si mladí mohli pořídit vlastní byt nebo domek,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Dojde tak k úpravě hned několika parametrů. Nově budou zvýšeny horní limity úvěru, a to na 750 tis. Kč u modernizace obydlí, dále pak na 3,5 mil. Kč na pořízení rodinného domu a na 3 mil. Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu. Výše poskytnutého úvěru bude i nadále ve výši 90 % uznatelných nákladů.

Splatnost úvěru bude maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci a maximálně 30 let v případě úvěru na pořízení obydlí. Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí mohou využít všichni lidé do 40 let, kteří buď žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství nebo pečují trvale o dítě do 15 let.

Výhodná úroková sazba se nemění. Bude ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě do 15 let věku, o které příjemce trvale pečuje a které s příjemcem trvale bydlí. Úroková sazba je fixní po dobu 5 let. Výše úrokové sazby nesmí být nižší než 1 % p.a., aktuálně je úroková sazba 1 % p.a.

Za dobu trvání Programu pro mladé (2018-2020) bylo uzavřeno 841 smluv v celkovém objemu 892,06 mil. Kč. V programu Vlastní bydlení bylo jen za devět měsíců od jeho spuštění přijato 458 žádostí za 667 mil. Kč, přičemž bylo k dnešnímu dni uzavřeno 304 smluv za 433 mil. Kč.

