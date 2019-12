Ministryně Dostálová: Teď neevidujeme žádnou hrozbu

Tak já to doplním. Jinak na tu druhou otázku jsem odpověděla, to je ten postup u těch korekcí, když jsou nad dvě procenta atd., jak to jde do toho programu. Ale já to klidně zrekapituluji. Tak co se týká toho Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost, ano, oni samozřejmě vzhledem k tomu, že měli pozastavenou certifikaci, tak mají problém samozřejmě s těmi vyúčtovanými prostředky. Tam se to hodně objeví vlastně v těch tabulkách za listopad. Takže klidně já vám je pak dopošlu, protože teď skutečně to máme za říjen a vlastně v říjnu komise spustila tu certifikaci, takže tady se to ještě neobjeví. Ale na obranu toho OP PIK musím říci, že oni mají 160,9 % ve vyhlášených výzvách. To znamená 100 % je alokace, oni mají 160 % vyhlášených, aby samozřejmě ta podpora na ten operační program těm konkrétním příjemcům být mohla.

Je ale velmi dobrá otázka to, co jste se ptal, je, že samozřejmě si musíme uvědomit, že sice období běží do konce roku 2023, ale Česká republika může o realokace, to znamená, když by nějaký program měl problémy, tak abychom o ty peníze nepřišli, protože jsou to peníze České republiky, nikoliv toho konkrétního operačního programu, tak můžeme realokovat pouze do 31. 12. příštího roku. To znamená, že skutečně my budeme mít velmi zesílený systém řízení rizik na jaře, abychom s komisí mohli projednat realokaci. A právě ta realokace, pokud by byla, tak by byla ve prospěch zejména IROPu, který jsme právě přezávazkovali, protože jsou tam projekty krajů, měst a obcí. Jsou to projekty pod stavebním povolením nachystané a samozřejmě ty projekty pak tříletá doba realizace by jim stačila. Takže to ano. To skutečně takto bude muset být.

Co se týká těch hrozeb. My teď neevidujeme žádnou hrozbu, že by nám hrozilo, že by nám někdo krátil nějaké zdroje, protože OP PIK se podařilo vyjednat, spustilo se to.

Pokud by samozřejmě nastaly jakékoliv korekce, ať už individuální nebo právě ty plošné, tak to není o tom, že o ty peníze přijdeme, v té fázi, když ty programy běží a mají dostatečné zásobníky projektů, tak ty korekce neboli pokuty se vrací zpátky do programu a vy je můžete využít na jiné projekty.

Problém ovšem je, pokud by to bylo v období, kdy už žádné projekty nemáte. A to jsem vám tady říkala, že to je problém období 2007 až 2013, kdy se ty peníze skutečně vrátily do programu, ale už na ně nebyly žádné projekty, nebylo to na to připraveno, nebyl přealokován ani jeden z programů a bohužel Česká republiky fyzicky opravdu vrátila nebo nedočerpala 30 mld. korun.

Proto se snažíme, proto tam máte v těch tabulkách přezávazkování jednotlivých programů, aby bylo ve výzvách dost, protože jsme připraveni přijmout samozřejmě to, že pokud by se vlastně nikdo nedostal, hypoteticky nikdy nikdo nedostane žádnou pokutu, všechny projekty poběží tak, jak jsou, tak například u těch projektů krajů, měst a obcí by to pak ve finále platil státní rozpočet, ale to jsou samozřejmě velmi dobré, celospolečensky významné projekty, takže to stát takto nevnímá. Naopak se vlastně snaží tímto krokem dočerpat úplně maximum těch evropských zdrojů. A to můžete jedině tímto principem, že vlastně tam budete mít víc projektů než máte peněz.

Ing. Klára Dostálová BPP



