Ministryně Dostálová slíbila pomoc při záchraně bývalé textilky v Krnově

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová přijela 19. února do Krnova, aby si osobně prohlédla stav bývalé textilky. Hlavním tématem jednání s vedením města byla záchrana národní kulturní památky po prosincovém požáru a způsob, jakým budou práce financovány.

Jednání s ministryní a jejím náměstkem pro evropské programy Zdeňkem Semorádem se účastnili představitelé města Krnova včetně jeho místostarosty Jana Krkošky, který je zároveň náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Areál bývalé továrny na vlněné zboží začalo město Krnov nedávno opravovat a do tří let tam mělo vzniknout textilní muzeum. Kromě evropských peněz pomohl i Moravskoslezský kraj, a to 10milionovou dotací. Je velmi pravděpodobné, že se tento plán navzdory požáru podaří uskutečnit. Ministryně Klára Dostálová zdůraznila, že je nutné dodržet plánovanou výši nákladů, tedy 123 milionů korun. Během dvou týdnů se s konečnou platností potvrdí, zda může Krnov začít opět hledat nového zhotovitele.

„Hned po prosincovém požáru bylo jasné, že nejen město Krnov, ale i vedení kraje budou usilovat záchranu této národní kulturní památky. Nejdůležitějším krokem bude za změněných podmínek využít dotační titul tak, aby peníze původně určené k revitalizaci mohly být využity na sanaci a obnovu objektu. Jsem rád, že paní ministryně vyjádřila podporu na záchranu památky, která připomíná historii i ducha Krnova,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Ing. Klára Dostálová BPP

Ministryně pro místní rozvoj v demisi

autor: PV