Ministryně Maláčová: Ano, kritéria jsou přísná, ale pro většinu malých, středních podniků jsou reálná

Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych reagovala na některá vystoupení, která tady padla. Nejprve na pana poslance Stanjuru, který zde v sále není, proč vlastně pouze do 50 zaměstnanců. Já bych připomněla ustálenou definici malých a středních podniků, odvíjíme se od ní, a není pravda, že firmy s 51 zaměstnanci mají smůlu. To prosím není pravda. Já upozorňuji, že celý ten systém do sebe zapadá, jeho jednotlivé díly, a je koncipován, aby dohromady dával smysl. Firmy nad 50 zaměstnanců mají stále možnost čerpat z programu B, z antiviru programu B, a dělají to velmi intenzivně. Já jsem zmiňovala, že ke včerejšímu dni bylo v programu antivirus podpořeno 820 000 pracovních míst a je potřeba také zmínit, že v březnu převažoval režim A - já vám pak můžu ty konkrétní statistiky dodat nebo si můžete dohledat na webu Ministerstva práce a sociálních věcí - nicméně od dubna ten režim B, to znamená související hospodářské potíže, převažuje. To znamená v rámci režimu A, ten byl oblíbený a populární zejména v měsíci březnu, to jsou firmy, které jsme zavřeli plus ty firmy, které měly své zaměstnance v karanténě, a související hospodářské potíže, program B, začíná převažovat. Upozorňuji také, že ty firmy, které nemají nárok ani na antivirus, ani nespadají teď do toho C, to znamená mají více než 50 zaměstnanců, tak mají stále možnost odložit si na tři měsíce platby na sociální pojištění. To je zákon, který tady byl schválen nedávno, před dvěma týdny a minulý týden, pokud si správně vzpomínám, jej schválil Senát. To znamená antivirus A, B, možnost odložení plateb a připomínám, že my budeme v červenci znát čísla, to, která odvětví byla zasažena nejvíce za druhé čtvrtletí tohoto roku, v červenci ta čísla budeme znát. A pak je tu také ještě teď to právě projednávané C.

Byla jsem také dotázána, jak je stanovena ta průměrná mzda. Tak logicky je to definováno v zákoně, § 23 odst. 4, a jsou to údaje Českého statistického úřadu. To znamená ta průměrná mzda je v zákoně definována, pouze na jiném místě. Dotázána jsem byla také na to, zda se nedomníváme, že to dvojité kritérium 90 % nebude obtížné udržet. My se domníváme, že nebude. Já upozorňuji, že v měsíci březnu, protože původně se ty diskuse týkaly února, proto jsme to změkčili a posunuli jakoby ten referenční rámec měsíc březen, protože v měsíci březnu, minimálně polovičku měsíce, již měla velká část firem spoustu zaměstnanců na pracovní neschopnosti, v karanténě a také na ošetřovném. To znamená, že ty se do toho březnového vyměřovacího základu nezapočítávají. Naproti tomu v červnu očekáváme, že klesne počet ošetřovaček, protože ošetřování člena rodiny bude využívat pouze menší skupina osob. Jen pro vaši informaci, v březnu Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 343 000 neschopenek, to znamená pracovních neschopností, z toho 36 000 karantén a 150 000 ošetřovných. Já myslím, že ty částky jsou obrovské a právě proto jsme zvolili jako referenční rámec ten měsíc březen.

Padlo tady také, proč zákon přichází až teď. Já upozorňuji, že březen duben jsme vlastně měli režim, kdy jsme drželi ten systém vlastně uzavřený, pak jsme teprve začali po velikonocích postupně rozvolňovat a na toto období bylo pro většinu dotčených firem mnohem výhodnější, kdy jsme neznali to světlo na konci tunelu, program antivirus. A ještě jednou upozorňuji, A - 80 % superhrubé mzdy, B - 60 % superhrubé mzdy a oproti tomu odpuštění odvodů. Teď chceme motivovat firmy, které se rozjíždějí, to C navazuje vlastně na A a B. Není to postaveno na překážkách v práci a oproti 80, resp. 60 % superhrubé mzdy je 25 % hrubé mzdy velmi nevýhodné. Ale chceme motivovat firmy, které se začínají vracet do normálu.

A ještě jednou - od dubna nám vlastně začíná převažovat systém související hospodářské potíže, to je ten režim B. Abychom to administrativně zvládli, tak navrhujeme odpustit odvody. Je to 88 % dotčených firem, 1,5 mil. zaměstnanců, a nad rámec toho, je to potřeba opravdu vnímat v souvislosti, máme i schválený zákon, možnosti odkladu sociálního pojištění pro ty firmy, které jsou v potížích, za velmi nízký úrok.

Ještě bych si jednou dovolila na konkrétním příkladu paní poslankyně Richterové ukázat, proč je B pro ten zmiňovaný hotel mnohem výhodnější. Když je hotel zavřený nebo nemá zákazníky, nemá práci pro své zaměstnance, tak je podle zákoníku práce přidělí na překážky v práci. To znamená, že může čerpat program antivirus B. Je to 69 % superhrubé mzdy a je to mnohem výhodnější než 25 % hrubé mzdy, což je to C, které právě teď projednáváme.

A dovolím si nesouhlasit. Není to pozdě. Opravdu ten systém je postaven tak, že březen, duben, část května očekáváme, že pokud byla zavřená ekonomika, pokud platila vládní opatření, takže firmy nemohly fungovat a teď se je snažíme právě od června motivovat, pomoci jim finančně v tom návratu do normálu. A připomínám, že pojištění za červen se platí do 20. července. To znamená, že není to pozdě, naopak, jednotlivá opatření na sebe navazují.

Co se týká těch kritérií, ano, ta kritéria, jo, jsou přísná, ale pro naprostou většinu těch malých, středních podniků jsou reálná. Podle toho jsme ten systém nastavovali. Pracovali jsme velmi přísně metodicky s daty. A upozorňuji ještě jednou, že se jedná o podporu zaměstnanosti a spotřeby. To znamená proto těch 90 %, aby firmy nepropouštěly, když dostanou podporu státu. A proto těch 90 % objemu mzdy, aby nedocházelo k razantnímu poklesu mezd a tím pádem snížení spotřeby v ekonomice. Děkuji.

