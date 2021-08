Ministryně Maláčová: Důchody se zvýší o 300 korun navíc, plus pětistovka za každé vychované dítě

reklama

Novela přinese zvýšení důchodů o 300 korun nad rámec zákonem stanové částky, a pětistovku navíc pro ty, kteří vychovávali děti. Dříve půjdou do penze i záchranáři bez toho, aby se snižovala výše jejich důchodu.

„Stala se průlomová věc! Konečná verze zahrnuje nejen navýšení penzí, ale především i 500 korun výchovného za každé dítě. Za výchovné, které je rozhodně spravedlivé vůči těm, kteří na něj budou mít nárok, bojovala dlouhodobě sociální demokracie,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Důchody tedy porostou v příštím roce o 300 korun více, než by se zvýšily jen podle automaticky stanovené valorizace. Podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí by měly v příštím roce při zohlednění dodatečného zvýšení růst o 797 Kč (o 5,2 %). Průměrný důchod by tak měl být podle předběžných čísel zhruba 16 275 Kč a měl by dosahovat přibližně 43 % průměrné mzdy.

Senátoři ponechali v novele návrh zástupců ČSSD na tzv. výchovné. Všem primárně pečujícím o děti by se tak měl důchod zvýšit o 500 Kč za každé vychované dítě. „Jedná se především o ženy, u nichž je průměrná výše důchodů o téměř tři tisíce korun nižší než u mužů. Přitom se zasloužily o výchovu nové generace, která ze svých příjmů mimo jiné přispívá i do důchodového systému,“ upřesňuje Jana Maláčová. Změny by se měly týkat současných i budoucích seniorek a seniorů.

„Dřívější odchod pro záchranáře má platit od roku 2023, do té doby se musí zpřesnit definice. Nicméně to je věc, se kterou si dokážeme poradit. Jsem ráda za to, že se s tím počítá, ale budu dál bojovat za dřívější odchod bez finančního dopadu i pro pracující v náročných profesích,“ ubezpečuje ministryně, s tím, že by mělo jít například o horníky, svářeče, brusiče, kováře, ale také například o specializované zdravotní sestry.

Novela nyní poputuje k podpisu k prezidentovi republiky. Zvýšení důchodů o 300 korun nad rámec valorizace by mělo platit od začátku roku 2022 a další změny 1. ledna 2023.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová navštívila Hlinsko. Na radnici svým obyvatelům prý rozumějí Senátoři STAN a nezávislí: Navýšení důchodů podpoříme, systém ovšem potřebuje reformu Jelínková (KDU-ČSL): Ocenění za výchovu dětí má prioritu „Máme snad rovnost! Já nejsem chodící spermobanka a bankomat!“ Zvyšování důchodů. Ve veřejnosti to vře. Hlasitě se ozvali otcové

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.