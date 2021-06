Ministryně Maláčová: Jediné, co teď potřebujeme, je odvaha rozhodnout

reklama

Děkuji, pane předsedo.

Protože nás skutečně tlačí čas a dětské skupiny jsou v tuto chvíli bez znalostí podmínek, za jakých budou fungovat -

Tak bych vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěla poprosit, abychom dnes dokončili třetí čtení. Vím, že hnutí ANO a ODS chtějí vrátit tento návrh zákona do druhého čtení, ale upozorňuji na to, že pokud to vrátíme do druhého čtení, tak de facto rozhodneme o tom, že zákon spadne pod stůl a to v době, kdy debatujeme o nastavení už jeden rok. Protože napříč politickým spektrem je velmi těžké najít shodu, tak já se domnívám, že bychom se měli dohodnout alespoň na těch minimálních standardech, jak mají dětské skupiny fungovat. Proto po té debatě z předminulého týdne. (Stále silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího se žádostí o zjednání klidu. Předsedající zvoní na zvonek.)

Děkuji. Proto po té debatě z předminulého týdne přicházím s kompromisním návrhem tak, abychom dnes mohli dokončit třetí čtení, abychom nepotopili zákon o dětských skupinách, respektive jeslích a aby všechny dětské skupiny měly jasné podmínky.

Protože jediné, co teď potřebujeme, je odvaha rozhodnout a všechny potřebné pozměňovací návrhy jsou načteny. Takže vás, vážené paní poslankyně a páni poslanci, prosím o to, abychom na základě té kritiky, která v posledních týdnech zaznívala, podpořili pozměňovací návrh paní poslankyně Golasowské, která nechává financování do tří let a od tří let pak umožňuje navštěvování dětí v dětské skupině, ale bez financování. Tak, jak jsem včera mluvila s mnohými představiteli dětských skupin, tak je to přesně to, po čem volají. Do tří let jasné financování, od tří let umožnění chození dětí do dětských skupin, ale bez státního příspěvku. Zároveň logicky bez zastropování příspěvku rodičů.

Druhá věc, která budí vášně - a minule jsme to také už diskutovali - je ten pozměňovací návrh pana poslance Čižinského, který upravuje podmínky osvětlení tak, aby vybudování dětských skupin nebylo složité. Je to věc, na které před deseti dny byla shoda. Ty většiny se neustále proměňují, ale před deseti dny na tom byla shoda.

Takže vás prosím, protože máme dnes 15. června, pokud vrátíme návrh zákona o dětských skupinách do druhého čtení, tak ho potápíme. Dětské skupiny nebudou mít jasno. Prosím představitele hnutí ANO i ODS o to, abychom rozhodli. Všechny potřebné pozměňovací návrhy jsou načteny. Pojďme se nějakým způsobem po tom roce diskuzí konečně posunout o krok dál, pojďme poslat návrh zákona do Senátu tak, aby všechny dětské skupiny měly jistotu. A tak, jak jsem mluvila s odbornou veřejností, se zástupci dětských skupin, ale i s mnohými z vás, tak všechny ty výtky by vyřešilo podpoření pozměňovacího návrhu paní poslankyně Golasowské.

Děkuji.

