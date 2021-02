Ministryně Maláčová: Jen třetina lidí s příznaky nebo po rizikovém kontaktu jde na testy

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych krátce představila vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Říkáme tomu zkráceně izolačka. Cílem tohoto návrhu je motivovat lidi k testování, nahlašování kontaktů a vstupů do karantény nebo izolace, což by mělo zamezit dalšímu šíření infekce mezi lidmi.

Jen jedna třetina lidí s příznaky nebo po rizikovém kontaktu jde na testy. To považujeme opravdu za velmi nízké číslo, které komplikuje boj s pandemií. Lidé také v případě onemocnění covid 19 nahlašují méně kontaktů než odpovídá skutečnosti. V průměru lidé při trasování nahlašují pouze jednu osobu, se kterou byli v epidemiologicky významném kontaktu. Například za listopad až leden se průměrný počet nahlášených kontaktů při trasování pohyboval v rozmezí 0,7 až 1,3 kontaktů. V průzkumech přitom lidé uvádějí 5 - 6 kontaktů za týden, a to bez roušky a na více než 15 minut. Jak je to možné? To vysvětlení je nabíledni. Obava z testování nebo také obava z toho, že pošlete do karantény své nejbližší, své přátele a kolegy, a tím pádem je připravíte o výraznou část příjmů.

My se právě domníváme - je to vládní návrh zákona - že propad příjmu je jedna z příčin nízké motivace. Myslím si, že se tomu nelze divit. V případě karantény či izolace dostanou lidé 60 % redukované hrubé mzdy. Například člověk s minimální mzdou přijde za deset dní v karanténě o více než 2,5 tis. korun, u člověka s příjmem 20 tis. hrubého dochází k poklesu příjmu o více než 3 tis. korun atd. atd. Konkrétní částky můžu pak vyjmenovat.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právě na tento výrazný propad příjmů reaguje izolačka. Naším návrhem chceme občany motivovat a zlepšit finanční situaci těch, kteří se chovají zodpovědně, zůstávají v izolaci a jsou za to dnes bohužel trestáni výrazným poklesem příjmů. Zodpovědné chování nesmíme trestat. O tom jsem přesvědčena. Díky izolačce by se lidé neměli obávat testování či nahlašování skutečného počtu kontaktů.

Tento zákon je tak podmínkou pro opravdu funkční trasování.

Teď mi dovolte, abych vám krátce představila principy. Dle našeho návrhu bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci k náhradě příjmu navíc bonus v maximální výši 370 korun za každý kalendářní den karantény nebo izolace. Tento příspěvek bude zaměstnavatel vyplácet po dobu nejdéle deseti kalendářních dnů.

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 87% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 6% Je to jedno 3% hlasovalo: 3509 lidí

Jste tam - jak v lavicích ve škole si povídáte. Tyto zvýšené náklady na mimořádný příspěvek nepůjdou k tíži zaměstnavatele, to považuji za velmi důležité. Zaměstnavatelé si vyplacený příspěvek odečtou z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nemusíte podávat žádost, celý mechanismus je pro zaměstnavatele velmi jednoduchý. Výše bonusu 370 Kč, a je to až 370 Kč, vychází z dohody v rámci sociálního dialogu, velmi si toho cením a jsem ráda, že jsme se se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, to znamená s odbory, dohodli a našli jsme shodu a společnou řeč.

Bonus ve výši až 370 Kč by měl dorovnat ušlý příjem všem zaměstnancům s příjmem do 28 tisíc Kč, celkově by tak měla izolačka dorovnat ušlý příjem v případě karantény či izolace plně až 1 milionu 380 tisícům zaměstnanců. Ochota nechat se vytrasovat a zavřít do karantény je dnes totiž příliš malá a jsem si jista, že zavedením návrhu tohoto bonusu ji zvýšíme.

Často padají dotazy a připomínky k možnému zneužívání, velmi často to debatu dominuje, proto je důležité říci, že ani bonusem nikdo nebude mít vyšší příjem, než kdyby plně pracoval. Pro tento bonus jsme totiž nastavili strop ve výši 90 % hrubé mzdy, což je 100 % redukovaného vyměřovacího nákladu. Ani při zavedení izolačky tak nikdo nebude finančně motivován k tomu, aby nešel do práce a jen kvůli bonusu nastoupil do karantény, případně uměle nahlašoval osoby ze svého okolí.

Kolegyně, kolegové, dovolte, abych to shrnula. Tato finanční motivace má podporu nejenom v rámci sociálního dialogu, ale také mezi odborníky vládního NERVu, náklady jsou velmi přiměřené, pokud se často uvádí, že náklady na plošný lockdown, to znamená na plošnou uzávěru ekonomiky se pohybují ve výši 2 miliard Kč denně, tak náklady na izolačku budou při současném průměrném počtu karantén stát stát zhruba 400 milionů Kč za měsíc. To znamená, že pokud očekáváme platnost po dobu tří měsíců, tak se pohybujeme na úrovni nákladů 1,2 miliardy Kč. Nemusím asi zdůrazňovat, že izolačka tak může být relativně jednoduchým a levným řešením, jak ven z nekonečné uzávěry ekonomiky, která je několikrát, nebo několika desítekkrát násobně dražší, o škodlivosti plošných uzávěr zde asi nepotřebujeme diskutovat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím vás o podporu tohoto tolik potřebného zákona, který je výsledkem nejenom jednání na politické úrovni, ale právě i v rámci dialogu se sociálními partnery, v rámci boje s pandemií byla prosazena celá řada restrikcí, proto považuji za velmi důležité, abychom přijali také tuto změnu, která jde pozitivní cestou a motivuje občany k zodpovědnému chování, nikoliv abychom pouze trestali, zakazovali a strašili. Velmi vám děkuji za podporu tohoto návrhu.

Děkuji.

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Izolace nesmí vést k chudobě Ministryně Maláčová: Je to náročné a frustrující, ale zvládneme to Ministryně Maláčová: Na celosvětovou pandemii mě nikdo nepřipravoval Ministryně Maláčová: Pokud se nejedná o notorické neplatiče, nebudeme penále vyžadovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.