Ministryně Maláčová: Minimální mzda musí růst na důstojnou úroveň

Ministryně práce a sociálních věcí proto dnes vyzvala sociální partnery, aby se domluvili na růstu minimální mzdy pro příští rok do konce měsíce října. Snažit se konkurovat podhodnocováním ceny práce je cesta, která oslabuje schopnost lidí žít na slušné úrovni a vede ke zvyšování výdajů státu na sociální dávky.

„Je nutné zásadním způsobem zvýšit minimální mzdu, protože je ostudně nízká. Minimální mzda má totiž ochránit zaměstnance před chudobou a motivovat lidi pracovat. Jen tak poroste jejich kupní síla a zvýší se životní úroveň, která je nyní v mnoha případech na hranici slušné existence, a to nemůžu dále tolerovat,“ komentovala svůj postoj ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Minimální mzda se pravidelně zvyšuje i v okolních státech, se kterými má Česká republika mnoho společného. Nejde pouze o historický vývoj, ale i ekonomiku a hospodářství. Polská vláda například v září schválila nárůst minimální mzdy pro příští rok o 350 zlotých na 2 600 zlotých (15 500 Kč) a do roku 2023 ji polská vláda chce navýšit na 4 000 zlotých (24 tisíc Kč). I slovenská vláda nedávno stvrdila další rekordní růst minimální mzdy pro příští rok na 580 eur (cca 15 tisíc Kč) z letošních 520 eur (13 390 Kč), což je nárůst o 11,5 procenta.

Ministryně práce navrhuje pro příští rok růst minimální mzdy zhruba o deset procent, tedy na 14 700 Kč.

V první řadě by bylo dobré pokusit se najít dohodu se sociálními partnery vlády. Ministryně práce a sociálních věcí je proto vyzvala, aby se společně dohodli na výši minimální mzdy od roku 2020, a to nejlépe do konce měsíce října. Pokud by nedošlo ke shodě na úrovni Tripartity, byla by vláda nucena rozhodnout sama bez podpory sociálních partnerů. Zároveň ministryně práce a sociálních věcí upozornila, že v zájmu všech zúčastněných je, aby se o navýšení minimální mzdy rozhodlo co nejdříve.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

