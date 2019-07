Ministryně Maláčová: Navrhnout ministra je právo předsedy strany, jmenování je ale stále v mlze

Když se tak dívám na letošní ročník Tour de France, musím přiznat, že i já si čas od času připadám jako cyklistka jedoucí jednu horskou prémii za druhou. Rok od vzniku vlády se mi totiž ve spolupráci s poslanci napříč spektrem podařilo dotáhnout dva důležité úkoly.

Tím prvním je navýšení důchodů od ledna 2020 v průměru o 900 korun – již DRUHÝ rok po sobě! Byli jsme to my sociální demokraté, nikoli dnes přemoudřelá pravice, kdo prosadil změnu valorizačního vzorce, podle něhož by seniorům měly růst penze o 700 korun. A navíc jsme letos přihodili dvě stovky, abychom lidem mimo jiné kompenzovali to, co nedostali za pravicových vlád. Na jedné straně neklesne zásluhovost penzí, na straně druhé VÝRAZNĚ polepší lidé s nejnižšími důchody. Nově bude mít devadesát procent důchodců penzi nejméně 10 750 korun měsíčně.

Další úspěch se týká rodičovské, který prošel prvním čtením. Od ledna 2020 se zvýší z 220 na 300 tisíc korun. Čekali jsme na to celých DVANÁCT let! Navrhuji kompromisní řešení a ve Sněmovně je živo. Piráti – věrni svému názvu – vylupují programové truhlice jiných. Podle toho také vypadaly mnohé pozměňovací návrhy k důchodům i rodičovské. Jenže je nelze nechat růst jako dříví v lese, protože jednotlivé změny do sebe musejí zapadat a také vycházet z daného rozpočtového rámce. A obzvlášť mě pak baví, když mé návrhy podporuje pravice, která poslední měsíce pouze straší životem na dluh a drmolí mantru o vyrovnaném rozpočtu.

Rodičákem však podpora rodin nekončí. Zaměstnal nás déle, než jsme chtěli, ale jsou před námi ještě částečné úvazky, školky, jesle, dostupné bydlení a také kratší pracovní doba.

Možná jste zaznamenali informaci, že tři pětiny samoživitelů nemají peníze na to, aby poslali děti na prázdniny. Je šílené, aby děti nemohly ani na letní tábor jenom proto, že má jejich maminka samoživitelka hluboko do kapsy. I proto má smysl věnovat úsilí zálohovanému výživnému. Na tábory, kroužky a jiné mimoškolní aktivity ale často nemají ani úplné rodiny – a i to je věc, kterou se budeme zabývat. A já pevně doufám, že můj návrh na zálohované výživné půjde ještě v létě na vládu. A také, že Ministerstvo spravedlnosti splní svou část a zlepší jeho vymáhání tak, aby začalo být normální výživné platit!

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K dobrým zprávám patří, že POPRVÉ po dvaadvaceti letech klesl počet nezaměstnaných v České republice pod 200 tisíc. Podle evidence Úřadu práce jich bylo k poslednímu červnovému dni přesně 195 723. Zaznamenala jsem teď například, že sice 180 lidí propustí sklárny ve Světlé nad Sázavou, ale o většinu těchto zaměstnanců mají hned zájem jinde. Naším úkolem pak je dělat všechno pro to, aby pracoval KAŽDÝ, kdo chce a kdo může.

I o tom jsem se ve čtvrtek bavila s panem prezidentem Milošem Zemanem, který se zajímal o výstupy resortu práce a sociálních věcí. Musela jsem se smát všem spekulacím, o čem se to s panem prezidentem asi bavím – skutečně šlo o ministerstvo, které řídím. A dohodli jsme se, že se budeme nad konkrétními tématy potkávat pravidelně. Příště se chce pan prezident seznámit s mou důchodovou reformou a návrhem na dostupné bydlení.

Co se týče vládní krize, jsem ráda, že pan prezident KONEČNĚ vyslyšel žádosti Tondy Staňka, předsedy Honzy Hamáčka a pana premiéra a že ministra kultury odvolá k poslednímu červenci. Navrhnout ministra je právo předsedy strany. Jmenování je ale stále v mlze a obávám se, že ČSSD už nemá čas na rozmýšlení, zda ještě je, nebo už není plnohodnotným koaličním partnerem. I kdyby pondělní předsednictvo ještě jednou nominaci Michala Šmardy potvrdilo, nemáme stále jistotu, že pan prezident přistoupí k jeho jmenování. Já osobně Michalovu kandidaturu na ministra kultury podporuji a myslím, že by resort vedl výborně.

Takže zatímco poslancům začala dovolená a politická krize neslábne, vládní peloton šlape dál. Pokud i vás čeká pracovní týden, držím palce, ať jej zvládnete, a rekreantům přeji přiměřenou porci tepla a sluníčka.

Psali jsme: Ministryně Maláčová: K udržení sociálního státu je nutná vyšší porodnost Ministryně Maláčová: Chceme, aby lidé, kteří mají odpracováno, žili důstojný život Ministryně Maláčová: Každý sedmý důchodce žije pod hranicí příjmové chudoby Ministryně Maláčová: V roce 2018 se nám dařilo velmi úspěšně odhalovat nelegální zaměstnávání cizinců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV