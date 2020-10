Ministryně Maláčová: Nelze porovnávat standardní ošetřovné a toto krizové ošetřovné

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já jsem si tady napsala celou řadu poznámek, na které bych chtěla reagovat. Omlouvám se, já vždycky, když mám Face ID, tak je to s tím respirátorem velmi složité. Co se týká toho věku dítěte. My jsme v první vlně měli nastavenou hranici 13 let. Já se domnívám, že to je správné řešení, usilovala jsem o to i v tomto návrhu zákona.

Z různých důvodů, hned se k nim dostanu, nicméně je potřeba říci, že na to není v Poslanecké sněmovně vůle. Kdyby byla, tak by se nám podařilo ten věk do 13 let prosadit. Myslím si, že to je důležité z toho důvodu, že nelze porovnávat standardní ošetřovné a toto krizové ošetřovné. Myslím si, že standardní ošetřovné je logicky na 9 dní. Když máte dítě starší 10 let, tuto krátkou dobu se to dá zvládnout. Nicméně to krizové ošetřovné se vztahuje na dobu několika týdnů. Myslím si, že ani desetileté a starší děti nejsou v tuto chvíli zralé, je to samozřejmě individuální věc, ale většina z nich na to, aby byly na takto dlouhodobou výluku samy doma. Bavíme se o době, v první vlně to bylo 3,5 měsíce. 3,5 měsíce byly ty děti celý den doma. Já jsem matka pětiletého dítěte a myslím si, že to není dobrá věc. Myslím si, že to je také špatně kvůli distanční výuce. Já se osobně domnívám, že uzavření škol bude dlouhodobě ten největší náklad koronakrize. Víte, že naše děti, když budou několik měsíců bez vzdělání, ta distanční výuka je extrémně náročná, tak to bude, myslím si, že to ekonomové a různí další odborníci podporují, to bude ten největší náklad naší společnosti, dlouhodobý, protože nechat děti bez vzdělání takto dlouhou dobu je opravdu velmi složité. Myslím si, že ta náročnost té distanční výuky to potvrzuje. Já si myslím, že připojit se na tu distanční výuku je to nejmenší, když sleduji například digitální dovednosti svého syna, ale zvládnout tu několikahodinovou výuku každý den je velmi náročné, bez podpory rodičů. Myslím si, že u těch dětí starších 10 let je tam ještě otázka, řekněme, soustředění, vůle a vůbec toho, jestli se na výuku soustředí. Takže z tohoto důvodu bych ten věk navýšila, nicméně není na to vůle v Poslanecké sněmovně.

Dále bych chtěla reagovat na ty poznámky, myslím, že to zmiňovala paní senátorka Jelínková... Ano. Ta hlášení o tom, že ošetřovné se zneužívá. Myslím, že to jsou plané výroky do vzduchu. My tu máme krizové ošetřovné, protože jsou zavřené školy. Jestli se nemýlím, školy nebyly zavřené ani během první a druhé světové války. Toto je naprosto bezprecedentní situace. Kdyby nebyly zavřené školy, nemusíme aplikovat krizové ošetřovné. To znamená, že v této věci není co řešit podle mého názoru.

Ošetřovné nastupuje v momentě, kdy stát bezprecedentním způsobem uzavírá školy.

Co se týká toho dotazu pana senátora k mateřským školkám, zákon je napsán tak, že nárok na ošetřovné vzniká v souvislosti s covidem. To znamená nikoliv z preventivních důvodů. Karanténu učitelů mateřských škol z důvodu covid zákon pokrývá. Preventivní uzavření školky z jiných důvodů ne. To je důležité rozlišovat. Takže si myslím, že jsme na to pamatovali.

Teď mi ještě dovolte se vyjádřit k tomu nároku dohodářů během individuální karantény. Já si myslím, vážené paní senátorky a vážení páni senátoři, že to je přesně opačně, než tady zaznělo. My řešíme individuální karanténu dohodářů. To znamená, že když jsem dohodář a mám nemocné dítě, nemám nárok na ošetřovné. Když jsem dohodář, a to dítě je v karanténě, budu mít nárok na ošetřovné přes odstranění tvrdosti. Já si myslím, že přesně jiný přístup, než my zde navrhujeme, by byl diskriminační vůči ostatním dohodářům. Takže si opravdu myslím, že to, co tady navrhuji jako řešení, je jediné správné. Děkuji.

