Ministryně Maláčová: Predikce nezaměstnanosti v příštích měsících nevypadají dobře

Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vás informovala, že jsme se na úrovni koalice dohodli o tom, že tento důležitý návrh zákona budeme chtít vrátit do druhého čtení, a to z toho důvodu, že se jedná o tak důležitou předlohu, že je opravdu klíčové, abychom se shodli na jejím konečném znění. Jedná se o záchranu pracovních míst v České republice. Víte, že ty predikce nezaměstnanosti v příštích měsících nevypadají dobře. A protože máme dobrou zkušenost s projednáváním pandemického zákona - a ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o klíčovou předlohu - tak jsme se včera s panem premiérem dohodli, že příští týden sezveme všechny zástupce všech parlamentních stran k tomuto projednávání, přizveme všechny čtyři zástupce tripartity plus také Hospodářskou komoru k tomuto jednání a budeme chtít v týdnu od 1. března najít shodu napříč politickým spektrem k návrhu zákona o zaměstnanosti, to znamená k návrhu zákona o kurzarbeitu tak, aby tato klíčová předloha byla funkční a byla dohodnuta napříč všemi aktéry, kterých se to týká. To znamená zástupci parlamentních stran v Poslanecké sněmovně a také všemi sociálními partnery.

Za mě je to v tuto chvíli ta správná cesta. Zároveň apeluji na to, abychom se skutečně - a Ministerstvo práce a sociálních věcí pro to udělá maximum - abychom se v týdnu od 1. března dohodli tak rychle, jak jsme to udělali u pandemického zákona. To znamená to je ten postup, který podporuji. Příští týden vás bude, zejména předsedy stran a předsedy poslaneckých klubů, Ministerstvo práce a sociálních věcí kontaktovat, abychom celou tu debatu strukturovali, protože víte, že jsme si ji absolvovali již na podzim a cílem je skutečně se co nejrychleji dohodnout a mít funkční, dobrý zákon o kurzarbeitu.

Jedna věc, která s tím nesouvisí, a teď si dovolím pana místopředsedu - nedokážu si tu poznámku prostě odpustit. Prosím, neberte to zle, ale já bych přesto apelovala na vedení Poslanecké sněmovny, protože je tady, tuším že sto lidí v jedné místnosti a často tady býváme celé hodiny. Tak vzhledem k té současné pandemické situaci bych apelovala na to, abychom v příštích dnech a týdnech našli řešení, jak zachovat funkčnost Poslanecké sněmovny a zároveň neohrozit zdravotní stav většiny z nás. Myslím si, že vláda už zasedá rok v distančním režimu, a myslím, že by měla být vůle najít nějaký režim, jak to zajistit i pro Poslaneckou sněmovnu. Myslím si, že je to důležité. Myslím, že je to důležité. Vím, že to může být vnímáno negativně, nicméně ti, kteří se snaží už rok vyhnout nákaze, tak si myslím to, abychom tady v takovém velkém množství hodiny a hodiny zasedali, tak je epidemiologicky nebezpečné a myslím si, že bychom měli jít příkladem.

