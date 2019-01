Ministryně Maláčová: V zaměstnanosti jsme v Evropské unii premianti

Super zpráva z Úřadu práce. Pokud by nás v EU měli známkovat za zaměstnanost, jsme premianti. Aktuálně máme zhruba 231 tisíc lidí bez práce. Rozhodně to ale nejsou samí “nemakačenkové”, jak často slýchávám. Každý někdy hledá nebo změní práci a spoustu lidí je v evidenci Úřadu práce jen několik týdnů. Těchto lidí bylo ke konci prosince přesně 96 208, tedy 42 % všech nezaměstnaných.

Dlouhodobě nezaměstnaných (tj. 12 a více měsíců) bylo 60 529, tedy 26 %. Ale ani u téhle skupiny to není tak jednoduché. Většinou jsou to lidé, kteří jsou těžce zaměstnatelní, třeba proto, že mají hned několik zdravotních obtíží. Hůře shánějí práci také lidé starší 55 let. Ke konci roku jich bylo 57 033. Jednoduché to nemají ani lidé pečující o dítě. Těch bylo v evidenci celkem 39 270, z toho 90 procent žen.

Je tu ale jeden potěšující údaj. Průměrná doba nezaměstnanosti se poměrně rychle snižuje. Aktuálně činí 258 dní, což je o 54 dní měně než rok předtím. Přesto se ale chystám na jaře představit další kroky, které by měly pomoci se zaměstnáváním dlouhodobě nezaměstnaných, lidem nad 55 let, matkám s dětmi a zefektivnit chod Úřadu práce.

Takže zaměstnanost máme vynikající. Škoda jen, že se s vyspělou Evropou stále nemůžeme úspěšně poměřovat i ve výši mezd. Udělám ale všechno proto, abychom co nejdříve mohli…

