Ministryně Maláčová: Valorizace nad rámec zákona pomůže všem důchodcům

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

jedná se o novelu zákonu o důchodovém pojištění podle sněmovního tisku číslo 452, kde se zvyšuje zákonná valorizace důchodů pro rok 2020. Nadstandardní valorizace je jedním z kroků ke splnění našeho slibu, že v roce 2021, to znamená na konci funkčního období vlády, bude průměrná výše důchodu odpovídat alespoň 15 tisícům korun. Proto v předkládané novele navrhuji navýšení v průměru o 900 korun. Nad rámec zákonné valorizace navýším důchody všech důchodců o pevnou částku. Nyní její výši nelze přesně určit, lze ji pouze odhadnout. S největší pravděpodobností se bude pohybovat mezi 180 až 200 korunami měsíčně. Nadstandardní valorizace o pevnou částku relativně více pomůže důchodcům s nízkými příjmy. Například příjmy seniora s důchodem 6 tisíc měsíčně vzrostou o 9,3 %, seniora s 18 tisíci korunami o 6,2 %. Nadstandardní valorizace o pevnou částku tak pomůže zmenšit riziko chudoby seniorů, která nyní ohrožuje téměř třetinu z nich, to znamená téměř třetinu osob starších 65 let. Valorizace nad rámec zákona nicméně pomůže všem důchodcům. Životní úroveň se zvýší u všech z nich bez ohledu na výši jejich důchodu. Poměr mezi průměrným důchodem a mzdou díky nadstandardní valorizaci vzroste na 38,8 %. Garanční sociální výbor i rozpočtový výbor doporučují Poslanecké sněmovně s návrhem zákona vyslovit souhlas.

Děkuji za pozornost a prosím o vaši podporu návrhu zákona.

Děkuji.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí

