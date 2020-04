Ministryně Maláčová: Vcházíme nyní do nejsložitější fáze, kterou je postupné uvolňování opatření

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Také bych ráda přispěla s argumentací, proč se domnívám, že by měl být prodloužen současný nouzový stav. Uvědomuji si velmi dobře, že nouzový stav můžeme využívat pouze ve vymezených důvodech a ve výjimečných situacích, že v demokratické společnosti má vláda jasně vymezené pravomoci a musí dbát občanských a lidských práv. Nesmíme ale zapomínat na primární důvod vyhlášení nouzového stavu, a to je ochrana lidských životů a ochrana veřejného zdraví. Já mám jako ministryně práce a sociálních věcí za úkol chránit tu nejzranitelnější skupinu, to jsou senioři, zdravotně postižení a těžce nemocní lidé. Stejně tak mám za úkol chránit všechny občany, aby neupadli do existenční nouze. A za třetí mám za úkol podporovat a ochraňovat zaměstnanost tak, aby lidé mohli pracovat, mohli se starat o sebe i o své blízké. Nouzový stav umožňuje Ministerstvu práce a sociálních věcí dělat řadu kroků, které ochranu těchto skupin zrychlují a zjednodušují, a já se k tomu hned dostanu.

První a nejdůležitější věc jsou sociální služby. Jako ministryně práce a sociálních věcí mám jen omezené pravomoci ve vztahu k distribuci ochranných pomůcek, dostupnosti testování a tak dále. Zároveň ale nesu odpovědnost za to, aby všichni klienti sociálních služeb byli dostatečně chráněni. V případě selhání této ochrany to bude právě ministryně práce a sociálních věcí, zejména to budu já, kdo bude obviňován za rychlé uvolňování. A víte, dnes už to tady hodně krát padlo, že je tu stálé riziko takzvané druhé vlny pandemie. Sami vidíme, že dosavadní opatření mají pozitivní vliv na ochranu zdraví a životů, mají také vliv na dostupnost a personální zajištění sociálních služeb. Začátky byly těžké, nicméně během několika málo dnů a týdnů se nám podařilo v průběhu března celou situaci stabilizovat a zajisti fungující síť distribuce ochranných pomůcek přes kraje.

Po dobu platnosti nouzového stavu je také nařízena pracovní povinnost studentů sociálních oborů. Díky tomu pomáhají stovky studentů v sociálních službách pokrýt výpadek personálu, který je způsoben ať už nemocí nebo také například ošetřováním člena rodiny. Je také možné využít personál z dosud uzavřených sociálních služeb pro ochranu těch nejzranitelnějších, pro seniory nebo právě zdravotně postižené ať už v domovech pro seniory nebo například v pečovatelských službách. Všem za to patří poděkování a já pevně doufám, že v příštích dnech na vládě schválíme mimořádný dotační titul pro sociální služby, kde kromě těch díků a vzdání holdu těmto lidem poděkujeme i finančně, a jejich nasazení a práci finančně oceníme.

Vyhlášením nouzového stavu jsme mohli pro ochranu klientů uzavřít také vybrané sociální služby: stacionáře, centra denních služeb, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nebo také sociálně terapeutické dílny. A já si velmi dobře uvědomuji, že tito lidé potřebují opět návrat do normálního života, že potřebují nejen oni, ale také jejich rodiny péči a podporu, kterou právě přes sociální služby měli. Minulý týden vláda schválila plán rozvolňování sociálních služeb a já denně čelím dotazům, proč sociální služby nerozvolňujeme mnohem rychleji. A já říkám, že situaci těchto rodin a pečujících velmi dobře znám, velmi dobře chápu jejich situaci. Všichni se toužíme vrátit do normálního života, nicméně v tuto chvíli jsme se rozhodli opravdu velmi poctivě naslouchat doporučením epidemiologů. Chceme být spíše opatrnější, konzervativnější v návratu do normálního života, protože právě chráníme ty nejzranitelnější před tou takzvanou druhou vlnou.

Každý týden budeme ten plán vyhodnocovat a na základě dat případně pozměňovat. Ale stále to ještě opakuji, klíčová je ochrana zdraví před všemi ostatními důvody, jakmile jim osobně, lidsky rozumím.

Nouzový stav také znamená výrazné snížení povinné administrativy pro sociální služby. Prakticky si za tím lze představit, že například terénní pečovatelské služby mohou rozvážet jídlo, nákupy, léky, zkrátka zajišťovat základní životní potřeby pro potřebné seniory bez uzavření náležitých smluv.

Dalším vládním usnesením jsme mohli nařídit krajům, aby v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů zajistily (nesrozumitelné) vhodné sociální služby. A v neposlední řadě nám prodloužení nouzového stavu umožňuje přednostní zásobování sociálních služeb ochrannými prostředky. O tom jsem už mluvila.

Minulý týden dokonce vláda vzala na vědomí to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo krajům seznam několika set tisíc osob se zdravotním postižením tak, aby kraje mohly zásobit i přes ochranu osobních údajů zdravotně postižené právě ochrannými pomůckami. A já si myslím, že je to strašně důležité.

V normálním režimu totiž nelze centrálně nakupovat a distribuovat ochranné osobní pomůcky a poskytovatelé by si museli tyto věci nakupovat sami. Kraje, obce ovšem neměly na tuto situaci připravený rozpočet. Zároveň by stát ztratil přímou zodpovědnost za plynulé a řízené zásobování ochrannými pomůckami. A to si nemůžeme dovolit. Myslím si, že s tímto názorem nejsem osamocená. Všichni víme, že dostupnost ochranných pomůcek je tím nejzásadnějším. Konec konců jsme to pocítili koncem měsíce března, ČR nebyla jediná. Naopak všude v Evropě jejich vlády čelily té samé situaci.

Ministerstvo zdravotnictví může jako správní úřad podle zákona o ochraně veřejného zdraví vyhlásit mimořádná opatření, ale je zde nutné posuzovat otázku přiměřenosti. Proto nelze zabezpečit pokračování těchto krizových opatření bez trvání nouzového stavu. A já znovu připomínám, že sociální služby se starají o tu nejrizikovější skupinu obyvatel. A po ukončení krizových opatření ztratí stát vlastně kontrolu nad prosazováním těchto ochranných kroků.

Druhá důležitá oblast je oblast poskytování dávek. Díky usnesení o zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek došlo k významnému zjednodušení agendy. Současnému (současné) nastavení dává klientům právní jistotu, minimalizuje nezbytný kontakt s úřadem práce a dalšími subjekty, například s Českou poštou nebo se zaměstnavateli a zajišťuje plynulé vyplácení těchto sociálních dávek. Bavíme se tady o mimořádné okamžité pomoci, o ošetřovném, o nemocenské nebo o podpoře v nezaměstnanosti.

Mezi nejvýznamnější zjednodušení, které jsme za doby nouzového stavu provedli, patří zejména distanční, to znamená elektronické podávání žádostí bez nutnosti podpisu či ověřeného podpisu. Stejně tak se zjednodušilo a zrychlilo rozhodování úřadů. Vzhledem k tomu, že následky krize budou na občany teprve doléhat a bude se zvyšovat počet žadatelů, jsou právě tato zjednodušení nezbytná. Ukončením krizových opatření dojde totiž k větší administrativní zátěži zaměstnanců úřadů práce i samotných klientů, což opět může mít zásadní dopady na plynulost a rychlost výplaty těchto dávek. A asi se všichni shodneme na tom, že čím dříve ty peníze těm nejzranitelnějším dorazí, tím lépe pro ně, protože v tuto chvíli se skutečně počítá každá koruna.

Třetí oblast, která je pro MPSV vzhledem k nouzovému stavu důležitá, je oblast zaměstnanosti. V době nouzového stavu nemusí zaměstnavatelé žádající o příspěvek v rámci programu Antivirus, dnes tu byl už několikrát zmiňován, dokládat úřadu práce potvrzení o bezdlužnosti od zdravotních pojišťoven, finančních úřadů, celních úřadů a okresních správ sociálního zabezpečení. Pokud by nebyl nouzový stav prodloužen, stal by se program Antivirus opět administrativně náročnějším a z důvodu vyžádání potvrzení o bezdlužnosti by se oddálilo vyplacení příspěvků. Také by pravděpodobně několik tisíc firem na příspěvky z programu Antivirus nedosáhlo.

A poslední oblast, která je důležitá pro MPSV vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, tak je to péče o děti zaměstnanců klíčové infrastruktury státu. Víte, že pro zaměstnance bezpečnostních sborů policie, nemocnic a také příslušníků ozbrojených sil či pracovníků škol nebo školských zařízení, ale také pro zaměstnance obcí a krajů zařazených k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb byly zřízeny speciální krizové mateřské školky. Tam mohou i zaměstnanci úřadů práce, České správy sociálního zabezpečení svěřovat své děti tak, aby mohli chodit do práce a zajišťovat tu práci, kterou mají na starosti, aby zajistili plynulý chod státu. To znamená zase z hlediska MPSV, aby byly vyplaceny dávky, ošetřovné, nemocenské, program Antivirus, mimořádná okamžitá pomoc. Pokud by stav nouze skončil, tyto krizové mateřské školky by také skončily a velká část zaměstnanců resortu MPSV by pravděpodobně musela opět požádat o ošetřovné a zůstat se svými dětmi doma.

Asi se ptáte, co se nám podařilo na MPSV v těch několika minulých týdnech udělat pro to, abychom celou situaci stabilizovali. Myslím si, že největší ohlas mělo rozšíření ošetřovného pro děti do třinácti let po celou dobu, kdy budou uzavřeny školy. Navýšíme ošetřovné na 80 % předchozího příjmu. Zítra o tom bude jednat Senát. A já pevně doufám, že tento návrh bude schválen. Zavedli jsme i ošetřovné pro tak zvané dohodáře i živnostníky.

Jeden z prvních kroků, který jsme představili a který tento Parlament, za což děkuji, schválil, tak bylo odpuštění záloh na sociální pojištění také pro živnostníky. Byl to návrh, který byl vypracován, schválen vládou do týdne po vyhlášení nouzového stavu a velmi jednoduše prošel oběma komorami Parlamentu ČR.

Nejvíce práce nás však stojí program Antivirus, kdy přispíváme firmám na náhrady mezd, aby nemusely propouštět. V tuto chvíli v rámci programu Antivirus bylo podpořeno téměř 200 tisíc pracovních míst za měsíc březen. Za měsíc duben očekáváme mnohem větší nápor. To znamená v tuto chvíli jsme přispěli 200 tisícům zaměstnanců na jejich mzdy a díky tomu pravděpodobně nepřišli o práci.

Děkuji. A poslední věc, zjednodušili jsme mimořádnou okamžitou pomoc. Instrukcí MPSV pro úřady práce je možné v tuto chvíli ve zrychleném režimu a za mnohem administrativně příznivějších podmínek žádat o tuto dávku mimořádné okamžité pomoci, kdy můžeme lidem, kteří se ocitli v nouzi přispívat na náklady na bydlení a na ostatní náklady až ve výši dvojnásobku životního minima lidí žijících v jedné domácnosti.

Připravujeme také odklady sociálního pojištění. V pondělí by měla tento návrh schválit vláda. Ve čtvrtek budeme jednat o zavedení písmene C programu Antivirus. To je ta klasická podpora kurzarbeitu. Víte, že áčko a béčko programu Antivirus reagují na to, že firmy fungovat nemohou. My potřebujeme to písmeno C. To znamená, abychom mohli motivovat a podporovat ty firmy, které fungují a snaží se ve ztížených podmínkách nadále pokračovat.

Samozřejmě důležitá, a já už jsem to zmiňovala, je také finanční odměna pro všechny zaměstnance v sociálních službách za to, jak ty nejzranitelnější chránili, podporovali a neuvěřitelným způsobem prokázali odvahu a osobní nasazení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Česká republika vchází nyní do nejsložitější fáze, kterou je postupné uvolňování opatření. Je to doba, kdy spousta z nás má pocit, že všechno musí být hned stejné jako dříve, a zároveň je to ta oblast nebo ta fáze, kdy vzniká nejvíce rizik. Jsou státy, které přesně tuto fázi podcenily a hned čelili druhé vlně pandemie. Pevně doufám, že nám se toto nestane. Zároveň opravdu teď je důležitá doba také na všechna ekonomická opatření tak, abychom tu dobu zvratu uřídili a mohli všechny firmy, živnostníky, zaměstnance apod. vrátit zpět do jejich normálního života a v ideálním případě mohli pokračovat tam, kde jsme v polovině března přestali.

V případě, že by nouzový stav prodloužen nebyl, celá kontrola nad epidemií nebo pandemií nebude natolik účinná jako doposud, a domnívám se, jsou tu spousta, celá řada rizik, která jsem vyjmenovala. Proto se domnívám, že by nouzový stav prodloužen měl být. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

