Ministryně Schillerová: Hodní Piráti a zlá Schillerová

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Takže já k těm daňovým věcem. Samozřejmě je to tak, jak se ptal pan předseda Stanjura. Už 14. května vydalo Ministerstvo financí - myslím, že jsem to podepisovala osobně - závazné stanovisko v tom směru, aby se to sjednotilo, že vlastně jsou testy - přímo se mohou dávat do výdajů. Takže tady se o žádných odpisech bavit nebudeme, to jde přímo do výdajů. A když se ta debata rozhořela a mluvilo se o tom, tak ještě jsme to znova potvrdili 18. 6., aby to bylo prostě úplně jasné. Já si myslím, že dneska to ví už každý.

Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 3% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 5% Strana, která má nejvíc mandátů 92% hlasovalo: 4010 lidí

Potom samozřejmě je pravda ta, že daňový odpočet za provedený test nedává smysl. Když pominu teď to, že spíš chceme ubírat daňové výjimky, než přidávat - to teď vůbec neřeším, protože jsme prostě v krizové situaci - tak to nedává smysl vůbec. Za prvé, může si to dát do výdajů. Aby si ještě uplatnil odpočet, tak nedává. Ale kdo si ho uplatní? Ten, kdo má základ daně. Komu základ daně nevznikne, protože je třeba ve ztrátě, tak si prostě nic neuplatní.

Takže zase ti malí, drobní, na které vy tady cílíte, z toho nebudou mít nic. Nemocnice, neziskovky, nic, těch se to netýká. Takže je to trošku jako o ničem. Protože samozřejmě když to tady projde, tak se to vybubnuje, ale já to dostanu na stůl a nic s tím neudělám. A budu mít tyhle argumenty. A pak budou ti hodní Piráti, kteří to navrhli a ta zlá Schillerová, která to zase nechce. Ale já už jsem na to zvyklá, já si s tím poradím.

Bonus. No, nevím jaký bonus, jakou formu bonusu. Jestli chcete dotační titul, tak úřadovat kvůli těm pár korunám dotace, no to prostě tedy nevím. To bude muset tady pan ministr Havlíček si najmout ještě dalších tisíc lidí a pak budete zase říkat, že máme moc úředníků. Je to nesmysl, prostě nesmysl. A jestli to chcete udělat formou bonusu, jako je na děti, nebo kompenzační bonus, tak zase to bude muset někdo procesovat, bude to finanční správa, bude to o pár korunách. Prostě to nedává žádný smysl. Říkám, proto jsme to dali jako výdajovou položku přímo do výdajů. A ještě jsem udělala jednu věc, že jsem dala na pardon na DPH z testů prováděných in vitro. To jsme ještě prostě pro plátce DPH udělali takovouhle věc.

Co se týče těch home officů, tak je samozřejmě pravda, že my nebudeme přece regulovat soukromému sektoru. Myslím si, že každý zaměstnavatel, soukromý zaměstnavatel, který tady vytváří hodnoty a samozřejmě dělá podnikání za účelem zisku, tak má především prioritní zájem, aby jeho lidé byli zdraví. To je přece jasný. On nechce, aby byli nemocní, on chce zdravé lidi. Takže sám udělá maximální opatření pro to, aby prostě oddělil, aby tam udělal nějaké... Ale pokud to jde. Pak máte celou řadu oborů, kde to nejde prostě. Kdo to nemůže udělat. Takže nechme to na nich, neregulujme je.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Veřejný sektor je zregulovaný. My máme pro veřejný sektor vydaná určitá pravidla. Každý se tím řídíme. Teď třeba na Ministerstvu financí fyzicky dneska - já ta data dostávám pravidelně - je asi 400 lidí. To znamená, zbytek je na home officech, točíme se tak, aby - já tedy ne, já jsem tam pořád, nebojte se, že bych byla doma - ale v podstatě jinak se točí úředníci tak, aby nedošlo - na finanční správě, na celní, a tak dále - aby nedocházelo k tomu, že nebudou tyto úřady akceschopné. Mluvím tedy teď za svůj rezort.

Odpisy na zaměstnance na home officy, to si opravdu neumím tedy představit - odepsání. To opravdu prostě nevím, nedává to žádný smysl.

Nevím, jak by se to udělalo. A zase, nezapomeňte, všechno, co vymyslíte, znamená, že se bude týkat firem, které budou mít nějaký základ daně. Všechno. Cokoliv vymyslíte.

No, pak ještě si dovolím za svůj resort, nebudu se montovat do jiných resortů, vidím tady: žádá vládu o podporu proklientského, vstřícného přístupu Finanční správy a dalších institucí ke všem žadatelům. Tak já budu mluvit za tu Finanční správu. Dneska měl můj náměstek svolané na videocallu všechny úřady, řešil s nimi taxikáře, řešil s nimi zítřejší kompenzační bonus. Taxikářům jsme poslali všem, jak to prostě bude, jejich zástupcům, prostě konkrétní pokyny a pořád se to takto řeší. Já neříkám, že je to stoprocentní, vždycky to může být lepší.

Ale jenom aby se pořád nekopalo do té Finanční správy. Tři sta lidí z Finanční správy pomáhá už delší dobu, už několik měsíců pomáhá s trasováním, dalších sto nebo přes sto je z Celní správy, z toho polovina je v první linii. Dělají to rádi a s nadšením. Tak jenom bych to chtěla připomenout. Vyřídili - zítra, až tady budu vystupovat s novelou zákona o kompenzačním bonusu, tak jsem řekla, já dostávám pravidelně každý týden tabulky těch vyřízených žádostí o kompenzační bonus, už jich je hodně přes milion. I ty celkové částky. Nestěžujeme si, je to naše povinnost. Nikdo nenaříká, všichni to dělají s nadšením a snaží se pomáhat a k tomu samozřejmě dělají svou práci. Já vím, že určitě můžete mít řadu výhrad, já je mám také. Věřte mně, že ano, ale patří těm lidem také se aspoň jednou, a já to teď takhle udělám, patří se jim také poděkovat. Děkuji vám.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Skvělé fungování paušální daně přiláká další nerozhodnuté živnostníky Ministryně Schillerová: Podpoříme kraje, aby měly dostatek peněz na zajištění očkovacích center Ministryně Schillerová: Paušálně bude letos platit daně a pojistné zhruba 60 tisíc živnostníků Ministryně Schillerová: Generální pardon pracujícím medikům na daň z příjmu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.