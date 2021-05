Ministryně Schillerová: Jako ministryně financí mám v tomhle ohledu velmi malý manévrovací prostor

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, máte naprostou pravdu, že největší tragédií byla ta ztráta na dvou lidských životech, to je bezesporu. Ale nyní tedy dovolte, abych se vyjádřila k vaší interpelaci.

V roce 2016 bylo Ministerstvem financí provedeno rozpočtové opatření, kterým byla přesunuta částka 6 milionů korun z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa položky vládní rozpočtová rezerva do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. K tomuto přesunu došlo na základě usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015, číslo 1090 o postupu při zmírňování některých následků způsobených řešením mimořádné události v areálu muničního skladu u Vrbětic.

Z této částky bylo 5 883 800 korun Ministerstvem vnitra vyplaceno ve formě účelových dotací podle zákona 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla obcím postiženým výbuchem. Tyto prostředky byly určeny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v územích rozpočtu občanům ve formě darů, příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely. K vyplacení finanční částky bylo vázáno na existenci trvalého pobytu v některé z dotčených obcí k datu druhého výbuchu, po které došlo k největšímu počtu evakuací a dalším omezením, to je k 3. prosinci 2014. Tímto krokem vláda přispěla k částečnému zmírnění následků výbuchu v regionu.

Kromě toho byl na základě pokynu předsednictva Bezpečnostní rady státu z prosince 2014 zpracován materiál o odškodňování podle zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, a o změně některých zákonů. Krajským úřadem Zlínského kraje byly shromážděny a předběžně posouzeny žádosti od fyzických a právnických osob, které požadovaly odškodnění. Postup pro odškodňování byl následně stanoven po jednáních mezi Ministerstvem vnitra, Hasičským záchranným sborem, Policií ČR, Krajským úřadem Zlínského kraje v prosinci 2015. Podle zákona o Integrovaném záchranném systému mohly dotčeným fyzickým a právnickým osobám vzniknout různé typy nároku, odškodňované Ministerstvem vnitra.

Tvrzené nároky občanů Vrbětic a okolních dotčených obcí, ať již se týkají omezení přístupu do okolí, či čehokoliv dalšího, tak musí směřovat zásadně proti Ministerstvu vnitra. Jako ministryně financí mám v tomhle ohledu velmi malý manévrovací prostor. Ale chci vám říct, že po té události posledních dnů a týdnů, jsme v permanentním propojení s Ministerstvem zahraničních věcí, konkrétně s panem náměstkem Smolkem, ale samozřejmě teď i s novým panem ministrem, kde se domníváme, že ta nejlepší cesta, asi nejrychlejší, by byla prostřednictvím porušení vlastně mezinárodních norem, protože tady evidentně došlo k porušení mezinárodních norem. Je tady vážné podezření, že to bylo provedeno příslušníkem konkrétní země, to znamená Ruské federace. A my budeme se obracet prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí o náhradu škody.

My jsme na Ministerstvu financí provedli takové vyčíslení dostupných informací, které zatím máme. Ta škoda se pohybuje kolem 1 miliardy. Já jsem dneska telefonovala, měli bychom dnes videokonferenční rozhovoru v tuto chvíli, ale já jsem na interpelacích, tak jsem se omluvila panu hejtmanovi Zlínského kraje, kdy on jakoby kdysi mluvčí obcí, vlastně má další jejich požadavky, podněty, tak jsem říkala, ať je shromáždí, ať je pošle. My se propojujeme, propojujeme se hlavně s Ministerstvem zahraničních věcí. Samozřejmě pak je možné, i to uplatňování s připojením náhrady škody v rámci trestního řízení, ale to je mnohem na delší dobu, takže se nám zdá, že podle norem mezinárodní práva, a v podstatě je nám takovým vodítkem, když jsem to konzultovala s Ministerstvem zahraničních věcí, tak vodítkem je nám - jestli si vzpomínáte na sestřelení tehdy nizozemského letadla, tak vlastně tam se také postupovalo podle škody, mezinárodního vymáhání škody podle mezinárodní práva. Takže touto cestou se chceme ubírat.

A jsme k dispozici, připraveni spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí, připravujeme veškeré podklady. A také jsem dneska ubezpečila pana hejtmana, aby mi zpracoval podklady od starostů, a že potom vyvolám nějaké jednání napříč rezorty. To znamená zahraničních věcí, ale i třeba s Ministerstvem vnitra. Děkuji.

