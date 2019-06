Ministryně Schillerová: Mladí žadatelé o hypotéky jsou specifickou skupinou

V současnosti reguluje ČNB hypoteční trh pouze formou doporučení, která nejsou právně závazná. Cílem novely je umožnit centrální bance v případě potřeby včas reagovat na případná makroekonomická rizika, jako je například realitní bublina či přehřátí trhu s hypotékami, které by mohly narušit finanční stabilitu.

V současnosti ČNB ve svém doporučení bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti (ukazatel LTV) a mezi 80 a 90 procenty jen omezenému počtu žadatelů. Splátka hypotéky a dalších dluhů od loňského 1. října by neměla přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele (ukazatel DSTI) a celkové zadlužení devítinásobek jeho čistého ročního příjmu (ukazatel DTI). Dle návrhu bude moci ČNB zákonem stanovit horní hranici u jednoho ukazatele, u kombinace dvou ukazatelů, anebo u všech tří ukazatelů.

„Cílem novely je, aby ČNB mohla i do budoucna plnit svůj mandát udržování stability finančního sektoru,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. „Právní závaznost regulace hypoték je zásadní pro zajištění rovných podmínek na trhu a zabránění nekalé konkurenci. Pokud by na hypoteční trh ve větší míře vstoupili zahraniční či nebankovní poskytovatelé, vynucování pravidel stanovených doporučením by v jejich případě nebylo stejně účinné jako u domácích bank,“ doplňuje guvernér.

Obdobné právně závazné limity úvěrových ukazatelů již platí v řadě jiných zemí EU, například na Slovensku či v Rakousku. Jejich zákonné ukotvení doporučil České republice mj. Mezinárodní měnový fond.

Pokud tedy ČNB v budoucnu stanoví závazné limity úvěrových ukazatelů, pak budou horní hranice těchto ukazatelů pro žadatele ve věku do 36 let mírnější oproti těm, které by platili pro ostatní žadatele. V případě LTV vyšší o 10 procentních bodů, DSTI vyšší o 5 procentních bodů a DTI vyšší o jednoroční násobek čistých příjmů.

„Mladí žadatelé o hypotéky jsou specifickou skupinou, která na počátku ekonomické aktivity často disponuje nízkými úsporami a relativně nižšími příjmy. To se může následně odrazit v plnění limitů úvěrových ukazatelů, což tímto návrhem zohledňujeme,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.



Nadále bude platit, že u každého žadatele musí banka řádně prověřit jeho úvěruschopnost. Banky tak budou v případě mladých žadatelů postupovat individuálně a posuzovat, jak velký úvěr budou z hlediska perspektivy svých příjmů schopni splácet.

Návrhem se zavádí také tolerovaná 5% objemová výjimka, která znamená, že na pět procent úvěrů se limity vůbec neuplatní. Tato výjimka umožní bankám individuálněji posuzovat žadatele a přihlédnout například k zajištění úvěru obytnou nemovitostí i v případech, kdy není jeden či více ukazatelů splněn. Ovšem i nadále platí povinnost i u těchto případů posoudit úvěruschopnost žadatele o úvěr.

Nová pravidla se nebudou vztahovat na již sjednané hypotéky, v případě že nedojde k jejich dodatečnému navýšení.

ČNB bude moci i v případě přijetí navrhovaného zákona nadále paralelně využívat svá doporučení. V budoucnu by tedy mohla paralelně existovat nezávazná doporučení ČNB a závazné limity úvěrových ukazatelů dle zákona o ČNB.

Dalším významným bodem navrhované novely je umožnění provádění širšího okruhu měnově-politických obchodů ČNB. Novela počítá také s rozšířením mezinárodní spolupráce ČNB, jakož i upřesněním některých ustanovení týkajících se výkaznictví a statistiky včetně úpravy nakládání s důvěrnými statistickými údaji.

