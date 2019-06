Ministryně Schillerová: Nelze sloučit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditora

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové. Otázka oddělení funkcí interního auditora a pověřence pro ochranu osobních údajů byla předmětem odborné diskuze zástupců Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Závěry jsou potom reflektovány ve stanovisku, které vydalo Ministerstvo financí.

Právní úprava zaručuje internímu auditorovi a pověřenci pro ochranu osobních údajů nezávislé postavení a vylučuje střet zájmů. Tato nezávislost je zaručena pro tyto funkce samostatně. Pro interního auditora zákonem o finanční kontrole, pro pověřence pro ochranu osobních údajů obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

V případě jejich sloučení potom nebude požadavek na zajištění nezávislosti naplněn ani u jedné z nich. V případě sloučení funkce interního auditora a pověřence pro ochranu osobních údajů se pověřenec dostává do střetu zájmů, protože jako interní auditor plní úkoly, u kterých v široké míře zpracovává osobní údaje a jeho činnost by měla být podřízena nezávislému a objektivnímu posouzení pověřence pro ochranu osobních údajů.

Obdobné platí pro nezávislost interního auditora. Interní auditor nezávisle přezkoumává procesy uvnitř obce. Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů by měla být také prověřována interním auditorem. Bude-li funkce pověřence a interního auditora sloučena, ověření interního auditora nebude objektivní a nebude nezávislé.

Nezávislost pověřence a interního auditora nelze zaručit, pokud jsou zařazeni do stejného útvaru. To znamená, podléhají stejnému představenému. Jestliže funkci pověřence vykonává jiná osoba, než interní auditor, nic nebrání tomu, aby pro zajištění nezávislosti obou funkcí byl pověřenec organizačně zařazen mimo útvar interního auditu.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Neslučitelnost funkce pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditora se vztahuje jen na orgány veřejné správy, které mají povinnost zřídit funkci interního auditu. Tuto povinnost mají pouze obce nad 15 tisíc obyvatel. Z celkového počtu obcí se jedná o 88 obcí. Obce nad 15 tisíc obyvatel jsou organizačně členěny do několika útvarů a hospodaří s rozpočty, které přesahují 500 milionů korun.

Menší obce z této kategorie zpravidla zajišťují funkci interního auditu prostřednictvím jediného zaměstnance. Tento zaměstnanec by měl vykonávat na obci audit a poskytovat ujištění o účelném, hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky. Je nemyslitelné, aby jeho činnost byla nahrazena výkonem povinností pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ze zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 vyplývá, že tam, kde dochází ke spojení výkonu agendy ochrany osobních údajů a interního auditu, dochází k plnění úkolů pověřence na úkor výkonu interního auditu. Dokonce se objevují případy, kdy útvar interního auditu auditní činnost prakticky nevykonává.

Dovolím si tedy proto nesouhlasit s vaším tvrzením, že pozice pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditora se doplňují a značně umocňují efektivitu a rychlost odvedené práce. Vzhledem k výše uvedenému si dovoluji pouze potvrdit již vydané stanovisko Ministerstva financí, že nelze sloučit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditora a pověřenec pro ochranu osobních údajů nemá být zařazen v útvaru interního auditu.

Na závěr uvádím, že Ministerstvo financí s ohledem na to, co jsem teď řekla, nemůže předložit novelu zákona o finanční kontrole, která by interním auditorům umožnila výkon funkce pověřence, protože by to bylo v rozporu s příslušným nařízením Evropské unie, která požaduje, aby bylo zajištěno nezávislé postavení pověřence pro ochranu osobních údajů. Je mi líto, ale nemohu v tomto směru své stanovisko změnit. Děkuji.

Psali jsme: Blaha (ODS): Lidem na úřadech bychom měli práci spíše usnadňovat Ministryně Schilerová: Historicky jsme dali do sociálních služeb nejvíc Ministryně financí Schillerová chce vědět, proč chybí peníze na sociální služby Ministryně Schillerová: Zvýšení spotřebních daní umožňuje získávat prostředky na podporu prevence

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV