Ministryně Schillerová: Plošný revers charge, to je science fiction

Děkuji za slovo, pane místopředsedo,

pokusím se reagovat postupně, jak zaznívaly vaše připomínky. Daňové prázdniny, pane senátore Valento, víte, pojďme si říct, komu by pomohly. Na jedné straně my teď velice razantním způsobem musíme navýšit výdaje, je to potřeba, jako stát se o to staráme, na druhé straně byste chtěl úplně stáhnout příjmy, takže vyhlásíme státní bankrot? Nebudeme mít na důchody? Nebudeme mít na učitele, na investice, na silnice? Komu to pomůže? Pomůže to pouze těm, kteří mají zisky. Protože ti, co ti zisky nemají, tak ti žádné daně platit nebudou. Nemají z čeho. Já mám třeba namyslený jiný návrh, určitě teď to zavnímá pan senátor Goláň, jen co budu na vládě trochu déle než hodinu jako dnes, mám to napsané, chci to předložit. Chci navrhnout možnost uplatnění daňové ztráty zpětně, takzvaný loss carryback, což znamená, že když někdo měl třeba za rok 2020, těch bude hrozně moc, vznikne mu ztráta, tak on ji dnes podle zákona o dani z příjmů může rozpouštět v následujících 5 letech. My chceme umožnit, aby ji mohl zpětně uplatnit buď rok, nebo dva, to ještě teď prostě, možná i ty dva, to znamená, že mu vznikne nárok na vrácení. Taková věc třeba pomůže. Ale určitě toto, co říkáte, si myslím, že nepomůže ve finále vůbec nikomu.

Pane senátore Hilšere, vy jaksi chcete, abych to zopakovala, co jsem řekla na hospodářském výboru, tady na mikrofon, já to ráda řeknu, skutečně první návrh jsme nepřipravovali, abychom někoho o něco obrali, psali jsme přes dvě noci, nevymlouvám se, pět zásadních zákonů, každý z jiného ranku. Bez nějakých připomínek, bez nějaké možnosti to někde konzultovat, s tím nejlepším svědomím jsme hledali parametry, samozřejmě když jsem potom dostala těch tisíc mailů denně, tak jsem tušila, že asi ty parametry nebyly nejšťastnější, proto jsme připravili komplexní pozměňovací návrh, on vznikl stejně tak jako ten první návrh na ministerstvu financí. Takže, ano, je to tak, ten první, celá řada živnostníků se tam prostě nenašla, proto ten komplexní pozměňovací, který už jsem mohla i debatovat s odborníky, tak jak jsem tady říkala, jsem ráda, že Poslanecká sněmovna si ho osvojila, až na něm stavěla další věci.

Já tady nechci, možná příště, až přijdu s dluhovou brzdou, to předpokládám, že bude velká debata, tak si nachystám nějaká čísla, kde vám přesně ukážu úroveň, ekonomickou úroveň srovnání s eurozónou, mzdovou úroveň, úroveň cenovou, zjistíte, že to nelze takhle přirovnávat. Jestli jste říkal, že by to odpovídalo 37 000, tak 25 plus, pokud má děti, tak k tomu ještě dejme 13, k tomu vezmeme těch 30, co jsou prázdniny na sociálním a na zdravotním, tak bychom se tam možná potkali.

Já už asi nebudu... My jsme vzali logiku, pane senátore Goláni, vzali jsme logiku zákona o nemocenském pojištění, už v tom prvním návrhu, pozměňovák pana poslance Onderky to měl zpřesnit, protože jsme v tom rozpočtovém výboru prostě začali objevovat takové prostě jakési podivné návrhy, které se nám zdály, že vyvolají velké debaty. Beru zpět, někdo jste to tady otevřel, ten zákon, pan senátor Nytra, skutečně ti pěstouni, to je bráno jako zaměstnání, máte pravdu, prostě spadnou tam pouze ti, co berou příspěvek na péči, pěstouni jsou zaměstnání, počítá se jim to na důchod, jsou bráni, jako by byli zaměstnaní, jako by brali plat v uvozovkách, kdybych to měla přiznat, nebo tedy přesně říct.

Já nevím, do jaké míry je problém, že má někdo plat 3000, říkám, pokud je to do 3000, ta mzda malého rozsahu, k tomu podniká, dosáhne na to, minimální mzda v této zemi je 14 700, nevím, do jaké míry je to velké téma nebo není velké téma. Ale vnímám, že vás to tady zajímá.

Plošný revers charge, to je science fiction. 7 let se Andrej Babiš snažil, já jsem to pak dotáhla, tu štafetu, máme výsledek, máme možnost dělat revers charge na plnění nad 17 500 eur. Já teď zvažuji, mám analýzu, akorát tato pandemie to trochu přerušila, jestli to vůbec dělat, protože podnikatelé si budou muset předělávat systémy, teď to máme na dva roky, jenomže teď je situace nejen u nás, u nás si myslím, že je docela přehledná, ale EU teď řeší celou řadu problémů. Já jsem aspoň ráda, že nám umožnili to, že budeme moct peníze z různých programů, které jsou nedočerpané, si přesouvat poměrně libovolně, takže paní ministryně Dostálová chystá program, kde bychom peníze vzali z nějakých programů, kde jsou nedočerpané, použili někam, kde potřebujeme MPSV, silnice, prostě ona chystá na vládu nějaký k tomu program. Takže teď momentálně to jsou všechno věci, my se snažíme hlavně zajistit zdroje, protože teď pomáháme, ale pak musí přijít pomoc té ekonomice, to znamená, ona se nenastartuje z 0 na 100, i když provozy otevřeme. My tam musíme nalít peníze, to bude ještě celý další balík zákonů, se kterým přijdu příští týden, které budou taky důležité pro tuto oblast, samozřejmě nejen já, ale i mí kolegové, říkali jste o té hypotéce tady někdo. Tak moratorium jsme schválili, myslela jsem, že třeba na něj dnes dojde. Spotřebitelský úvěr, celou řadu dalších věcí. Budeme se tady o tom bavit, povídat si.

Pane místopředsedo Štěchu, lépe bych to neřekla než vy. To bylo přesné. Naprosto přesné. Já se pod to podepisuji. Pomohli jsme v první fázi majoritním skupinám, pak se nám tady objevují určité skupiny, já už teď navážu plynule na to usnesení. Já říkám teď tady úplně otevřeně, nebudu iniciovat novelu zákona, myslím si, že jsme schopni se domluvit na vládě, já s paní ministryní o tom budeme mluvit, my jsme si to i tento týden řekli v Poslanecké sněmovně, nad těmi nad 10 000 a nad nějakým vhodným programem. To nepotřebuje novelu zákona. My se můžeme domluvit na programu, nad podmínkami. Říkám otevřeně, dohody pod 10 000 neumíme. A říkám si, jestli vůbec to je smyslem. Koho chceme podporovat? Ty, co nám tady platí daně... Já nikoho nechci z ničeho vinit, ale vezměte si, že někdo má takových dohod třeba pět, do 10 000. Nemáte evidenci, nevíte. Víte, teď jsme ve válce, teď prostě všichni podporují, navrhují ještě vyšší kompenzace, ještě dejte víc, ještě všechno odpusťte, ale po každé válce pak zasednou válečné soudy, to se můžeme podívat do historie, ty budou hodnotit zpětně, co jsme udělali dobře, co jsme udělali špatně, jak jsme naložili mj. i s veřejnými prostředky.

Druhý bod, já nemám vůbec žádný problém, až tady skončíme, tak už mám hned ohlášený brífink se zástupci Finanční správy, představíme interaktivní formulář, spustíme možnost podávání žádostí, samozřejmě s tím všechny spojené informace. To, že hlavní zájem... Já mám největší zájem, věřte, že úředníci Finanční správy taky, protože oni mají hlavně ambice, aby to dobře zvládli, aby se nestali zase terčem nějaké kritiky, takže je to jejich hlavní zájem, oni se na to chystají, museli jsme přece jenom tam ještě trošku upravit v ADIS nějaké věci, ono to není hned, samo sebou. Takže oni mají hlavně největší zájem, cítí takový závazek, aby to dobře dopadlo, prostě vraceli to nejrychleji, byli terčem co nejmenší kritiky ze strany podnikatelů. Naopak aby třeba, když se to podaří, já si to moc přeji kvůli všem, tak třeba někdo si řekne, že dělají dobrou práci.

Děkuji moc.

