Ministryně Schillerová: Poplatek bude moci zavést jakákoli obec

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem, proč se přistoupilo k této novele, na které spolupracovali samozřejmě příslušné asociace, zástupci obcí, ministerstvo pro místní rozvoj, tak ty důvody jsou dva. Ten zásadní, že se rychle rozšiřuje tzv. sdílená ekonomika, v oblasti ubytování, možná ji také znáte pod názvem Airbnb, v podstatě vznikla tady potřeba a poptávka tuto situaci nějak řešit. To není problematika neumění či umění zdanit tuto oblast. Finanční správa umí zdanit příjmy z pronájmu a příjmy s tím související. Tam nepotřebujeme žádnou novou legislativu. Finanční správa potřebuje informace. Potřebuje vědět, kdo poskytuje v této tzv. sdílené ekonomice tyto služby. Proto se přistoupilo k tomu, že stávající poplatky, které jsou dnes dva, poplatek lázeňský a rekreační pobyt z ubytovací kapacity, se nahradí jedním poplatkem, tzv. poplatek z pobytu. Současně můžeme říct, že to je další krok ve zjednodušování daní, protože poplatek je daň ve smyslu daňového řádu a vymezení tohoto pojmu v úvodních ustanoveních tohoto předpisu. Takže současně zjednodušujeme i daňovou problematiku, když ze dvou poplatků činíme jeden.

Nově tento poplatek bude moci zavést jakákoli obec, nikoli pouze obec lázeňská nebo obec se zvýšeným turistickým ruchem, jako je tomu dnes, a poplatek bude možno vybírat za jakýkoli krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován, tedy vedle hotelů, motelů, penzionů také v soukromých bytech, ateliérech apod. Maximální hranice pro výši poplatku se pro rok 2020 navrhuje ve výši 21 korun za každý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu, což odpovídá součtu sazeb dosavadních dvou poplatků, od roku 2021 se tato horní hranice sazby zvýší na 50 korun, tam jde o reakci na skutečnost, že se výše poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt neměnila více než, pozor, 25 let. Přitom platí, že konkrétní výši poplatku do této maximální hranice vždy si určí jednotlivá obec v obecně závazné vyhlášce.

V reakci na diskusi na VUZP je nutné uvést, že poplatek záměrně neobsahuje možnost vybírat jej paušální částkou, protože se primárně váže k osobě pobývající v obci a k počtu nocí, které v ní stráví. Nižší paušální sazbu, např. pro pobyty trvající týden, mohou obce jako úlevu zavést v obecně závazné vyhlášce i bez výslovného zákonného ustanovení.

Vázat tedy paušální částku na poskytovatele pobytu by s tím bylo v rozporu. Např. by bylo velmi obtížně realizovatelné osvobození pobývajících osob od poplatků, na které by v konečném důsledku doplácel poskytovatel pobytu.

Dále se v zákoně o místních poplatcích provádí nezbytné dílčí změny v reakci na požadavky praxe. Odstranění nejasností a tvrdostí, a to prostřednictvím přesnějšího vymezení osvobozených osob a úlev u poplatků ze psů, kdy budou nově osvobozeny všechny osoby provozující útulky pro psy, bez ohledu na jejich zřizovatele, a stávající úleva pro osoby, jejichž jediným zdrojem příjmu byl starobní, vdovský a vdovecký nebo invalidní důchod, nebude nahrazena úlevou pro osoby starší 65 let a osvobozením osob, které jsou držiteli průkazu ZTP. Dosud byli osvobozeni jenom držitelé průkazu ZTP/P.

Další, co se zavádí, je zavedení protizneužívací klauzule u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatků ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl skutečně odveden na charitativní účely, nikoli pouhé prohlášení, že je na tyto účely určen.

Prosím vás tedy o schválení zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, protože to umožní aplikovat nový poplatek spolu se změnami v dalších poplatcích již od 1. ledna 2010. A současně to poskytne obcím dostatek času vídat či upravit obecně závazné vyhlášky, které zavádějí místní poplatky. Pokud by však Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona z pozměňovacími návrhy, bylo by potom možné zvažovat samozřejmě odložení účinnosti. Ale myslím si, že to není dobrý signál, protože poptávka po této novele skutečně šla z praxe, zjednodušujeme tuto problematiku, akceptujeme celou řadu připomínek v rámci mnoha diskuzí, které se vedly na úrovni ať už Ministerstva financí, které je předkladatelem, tak Ministerstva pro místní rozvoj, a samozřejmě snažíme se reagovat na fenomén sdílené ekonomiky. Což samozřejmě není jediná cesta. Řešíme i problematiku Uberu, ale to nesouvisí s touto novelou. Děkuji vám za pozornost.

