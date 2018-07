Ministryně Schillerová: V zákoně o DPH máme ustanovení, které je v rozporu se směrnicí EU

Dámy a pánové,

myslela jsem si, že dnes nebudu vystupovat, ale musím. Dovolte mi, abych zareagovala velice ve stručnosti na pana poslance Čižinského, protože to už opravdu překročilo veškeré meze. Já si dovolím jenom zrekapitulovat v pár větách, jak to s tím DPH a veřejnoprávní Českou televizí je. Je to naprosto věcný problém, který s politikou nemá absolutně nic společného. A kdybyste včera umožnili, aby se začal projednávat daňový balíček roku 2019, kde napravujeme to, co bývalá Poslanecká sněmovna protiprávně proti evropské směrnici o DPH přijala, tak byste se toto vysvětlení dozvěděli. Takže vám ho řeknu teď.

V podstatě minulá Poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh - změnu DPH v rozporu se směrnicí Evropské unie a hrozil nám po dobu zhruba jednoho roku infringement. A já už tehdy jako náměstkyně pro daně a cla jsem na x různých jednáních a výborech, jednala jsem s Českou televizí naprosto korektně a věcně, což nikdo nemůže vyvrátit, to je naprosto apolitické téma, vysvětlovala, že ta úprava - a já ji vysvětlím velmi jednoduše - prostě není možná, že to nedovoluje harmonizovaná daň, jakou DPH je a evropská směrnice. Přesto s výjimkou poslanců ANO, kteří hlasovali proti, nechali si toto odborné stanovisko ode mě vysvětlit, všichni poslanci hlasovali tehdy pro tuto změnu. Takže dnes máme v zákoně o DPH ustanovení, které je v rozporu se směrnicí. A já už tehdy jako odborná náměstkyně, to je věcný problém, zdůrazňuji, jsem řekla zástupcům České televize pod vedením pana ředitele, že pokud budu u toho i po volbách, tak toto musíme narovnat, protože nám prostě hrozí infringement. Podstata je následující. Česká televize má příjmy z reklamy, ty má samozřejmě regulované a jsou minimální a majoritní příjmy má z koncesionářských poplatků. A v podstatě změna, kterou si prosadili a která je v rozporu se směrnicí EU, spočívá v tom, že do základu daně, do zdanitelných plnění zahrnují všechno, a to prostě možné není. To je v rozporu se směrnicí, v rozporu s konstantní judikaturou soudu Evropského soudního dvora. A já už tehdy jsem řekla: my tu úpravu vyprecizujeme, narovnáme ji, vydefinujeme úplatu a do zákona to dáme v souladu se směrnicí a judikaturou Soudního dvora Evropské unie, a tak se i stalo. A tak je to v balíčku.

Já neustále jednám s Českou televizí, poslední jednání trvalo tři hodiny - expertní týmy Ministerstva financí a Finanční správy a expertní týmy zástupců České televize - odborné, daňoví poradci, jejich advokáti. Jednáme, hledáme řešení v tom, jaký najít poměr, jak započíst poměr těchto koncesionářských poplatků, ale nejde to ve sto procentech, jak to chce Česká televize. Takže vám řeknu daňový důsledek. Česká televize platila měsíčně zhruba v průměru 25 mil. DPH a teď čerpá v průměru 25 mil. DPH a je to v rozporu. Takže hledáme cestu, narovnáváme to, není to politický problém. Řeknu vám, že stejný problém má Český rozhlas. Tam jsem s nimi jednala úplně stejně a zástupci Českého rozhlasu to pochopili a dále to nerozporují, protože chápou, že nemohou chtít něco, co prostě nejde. Takže my neničíme přes DPH Českou televizi. To bych si v životě nic takového nevzala na svědomí, celý život se chovám po právu a pan ředitel České televize ví, a já jsem mu to řekla a určitě to potvrdí, že se prostě transparentně budeme chovat dál a tento věcný problém vydefinování úplaty prostě napravíme. V balíčku to je a včera bych to bývala vysvětlila, kdybych dostala šanci.

Děkuji vám za pozornost.

