Míth (ODS): Politické korektnosti zvoní umíráček. Konečně!

S pobavením, ale zároveň s notnou dávkou zadostiučinění jsem četl článek o studii, která se zabývala politickou korektností a její oblibou mezi Američany. „Překvapivě“ vědci zjistili, že ideologii politické korektnosti odsuzuje asi osmdesát procent obyvatel Spojených Států. Možná překvapivé je, že ještě o chlup víc se na ni dívají skrz prsty příslušníci menšin. Tedy ti, kteří podle neomarxistů měli z této lživé a pokrytecké ideologie nejvíce těžit. Jenže, a to je opět „překvapivé“, právě menšinám politická korektnost v očích většinové společnosti pouze ubližuje.

Ale i bez nějaké vědecké studie bylo dávno jasné, že politická korektnost je chiméra, kterou drží nad vodou jen samozvané elity z médií, neziskového sektoru a levicových politiků. Průměrný Američan ani Evropan jí nikdy na chuť nepřišel a nikdy nepřijde. Lidé chtějí normálně žít, dělat (třeba i hloupé) vtipy a nazývat věci pravými jmény. Nikoli našlapovat opatrně po špičkách a bát se trestu za to, že si dovolí zasmát se tam, kde to novodobí strážci morálky nedovolují. Ostatně právě to bylo jedním z hlavních důvodů, proč nekorektní Donald Trump v prezidentských volbách nečekaně zvítězil nad za každé situace přísně korektní Hillary Clintonovou.

Politická korektnost je jako rakovina, která napadá zdravý organismus a při jejím neléčení se šíří do všech směrů. Politická korektnost je lež, přetvářka a pokrytectví, které ničí vše přirozené, „normální“. Tato destruktivní ideologie přitom navenek vystupuje jako ztělesnění dobra, lásky a dalších pozitivních atributů. Nic ale není vzdálenější pravdě. Jde jen o masku, za kterou se nic pozitivního nenachází. Je tomu přímo naopak. Čím dříve se lidé proti diktátu politické korektnosti vzbouří, tím lépe pro ně. Tím lépe pro nás a naši západní civilizaci, kterou v příštích letech jistě čeká mnoho výzev.

Mám v živé paměti, jak poměrně nedávno nejmenovaný novinář tvrdil, že politická korektnost je vlastně synonymem pro slušnost. Snaha kriminalizovat říkání tvrdé pravdy, případně žertování o nedostatcích menšin, žen apod., však ještě žádnou společnost slušnější a civilizovanější neudělala. Politická korektnost bránila a stále brání ve zkoumání negativních dopadů migrační krize. Politická korektnost toho má na triku tolik, že je nejvyšší čas poslat ji tam, odkud přišla. Tedy, ke všem čertům!

