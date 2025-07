Mračková Vildumetzová: 900 migrantů se u nás ztratí, pane Töpfere?

Ach jo. Pořád jsou mezi námi naivkové, jako je pan senátor Tomáš Töpfer, kteří dokáží pronést větu, že „900 migrantů se u nás ztratí.“

To si jednak nemyslím, protože stačí jeden, který nebude ctít naše pravidla a můžeme mít velký problém. Proto nikoho přijímat nechceme. A navíc, to číslo je to nejnižší možné, při přerozdělování minimálního počtu 30 tisíc migrantů státy EU. Klidně může být mnohonásobně vyšší. A právě to v Lucemburku před dvěma lety podepsal ministr vnitra Vít Rakušan.

Nic. Mrkněte na krátké video, ať vidíte, jak někteří senátoři situaci s nelegální migrací vnímají.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



