Chcimíři, dezoláti a mloci. Lidé jiné evoluční větve, vykládal Mitrofanov

Publicista Alexandr Mitrofanov v rozhovoru s Čestmírem Strakatým rozvádí svou úvahu o srážce dvou evolučních větví, která podle něj prostupuje i českou společností. „To prostupuje celým světem. Prostupuje to i Českem. Teď se podívejte na ten Václavák. To je jiná evoluční větev. To nejsme my,“ říká Mitrofanov s odkazem na protivládní demonstrace a jejich aktéry.

Dále rozvádí, co podle něj tvoří hranici mezi „evolučními větvemi“ a co odlišuje jednu skupinu lidí od druhé. „Jestli je tu schopnost dopřát druhým svobodu, jestli je to schopnost být hodný člověk vůči ostatním, jestli je to schopnost dokázat se vyrovnat se životem tak, že něco se mi nepovedlo, něco se mi povedlo, ale nebudu házet vinu za to, že mám ten život s odpuštěním podělaný,“ pokračuje publicista.

K jednoduché definici těchto „evolučních větví“ se Mitrofanov staví zdrženlivě. Připouští, že přesné ohraničení není jednoduché. „Dalo by se o tom mluvit různě, ale nemám jakousi takovou fantasticky pevnou definici, jak to určit,“ řekl.

Na otázku, zda tím rozdělením myslí konkrétně například rozdíl mezi lidmi, kteří jsou, či nejsou na demonstracích na zmíněném Václavském náměstí, Mitrofanov popisuje, z jakého klíče vychází jeho kategorizace: „Mluvíme o třech druzích občanů a podotýkám, že jim žádná občanská práva vůbec neupírám. Moje pracovní řazení a pracovní kvalifikace – to jsou tři skupiny. To jsou chcimíři, dezoláti a mloci,“ pravil Mitrofanov.

Na námitku, zda svými slovy neuráží příliš mnoho lidí, Mitrofanov odpovídá rázně: „A proč bych je neměl urážet, když si to zaslouží!“ hájí své pojmenování určité části společnosti a naznačuje, že za svými výroky si stojí právě proto, že podle něj popisují skutečný stav.

Mitrofanov je známý svým jednoznačně negativním postojem vůči ruskému režimu a dlouhodobou kritikou autoritářských tendencí. Před časem například varoval před možným vývojem po nadcházejících volbách, kdy prohlásil, že není vyloučeno, že se můžeme ocitnout v situaci, kdy zcela demokraticky přijdou k moci v evropských zemích politici, kteří budou „jedna ruka s Putinem“.

Před nedávnem Mitrofanov upozornil, že riziko, které podle něj představují někteří uchazeči o moc i v České republice, je reálné a že jejich programy mohou být v přímém rozporu „se strategickým směřováním země i s hodnotami, na nichž stojí demokratický stát“. „Myslím si, že je důležité opakovat, jak klíčové budou podzimní volby do Parlamentu ČR, protože výsledek, který se občas zřetelně rýsuje z průzkumů veřejného mínění – ne že je děsivý – ale kdyby opanovali stát politici s opačným programem, to je cesta České republiky do otroctví. Je to prošlapaná cestička k nové normalizaci,“ prohlásil Mitrofanov.

Zároveň upozornil na změnu, která nastává ve vnímání geopolitických a bezpečnostních hrozeb. „Naše společnost byla zvyklá minimálně po několik desetiletí žít s představou, že dopady budou převážně pozitivní nebo neutrální. Teď přišla doba, kdy těch negativních dopadů zvenčí bude velké množství,“ řekl Mitrofanov na konferenci Bezpečná budoucnost, pořádané premiérem Petrem Fialou, kde vystoupil jako host.

Mitrofanov varoval, že hlavní hrozbou do budoucna může být „rozpad evropských demokracií zevnitř“ – právě skrze voliče, kteří „z neznalosti, nebo naopak vědomě, podporují proruské síly“.

