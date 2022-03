Mračková Vildumetzová (ANO): Chceme, aby bylo jasně řečeno, že cizinec rovná se občan Ukrajiny

reklama

Vážení členové vlády, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já bych chtěla velmi poděkovat za to úvodní slovo pana ministra vnitra, který dnes předkládá tento sněmovní tisk a samozřejmě reaguje na tu situaci a na to, jak lidé musí prchat před válkou na Ukrajině.

Já jsem včera neměla možnost, pane ministře, být na bezpečnostním výboru a vím, že se tam vedla velká diskuze právě o tom, o čem jste tady hovořil a to je, že jste na vládě, když jste schvalovali to dané usnesení, slovo "státním občanům Ukrajiny" nahradili slovem "cizincům". Teď v tuto chvíli i v našem klubu - a bude o tom hovořit pak ještě další řečníci, jak Jirka Mašek, tak Hubert Lang - my vnímáme, že se ten daný sněmovní tisk samozřejmě odkazuje nejenom na to rozhodnutí rady ze 4. března roku 2022, ale odkazuje i na danou směrnici z roku 2001.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



My vnímáme a chtěli bychom vás požádat, zda by v názvu toho zákona a zároveň i ve všech těch úpravách, kde jsou ti cizinci uvedeni, aby tam bylo jasně dané, že se to dotýká občanů Ukrajiny a osob s trvalým pobytem na Ukrajině. Takže my určitě k tomu budeme dávat pozměňovací návrh. Rádi s vámi o tom tady ještě budeme hovořit a byli bychom rádi, abyste takový pozměňovací návrh podpořili. Protože jsme prostě přesvědčeni o tom, že musíme toto nějakým způsobem pohlídat, aby se to opravdu dotýkalo občanů Ukrajiny a těch, kteří mají trvalý pobyt na Ukrajině.

Jinak určitě velmi pozitivně vnímáme - a určitě reagujete na ta centra, která v současné chvíli jsou ve všech krajích - prodloužení té lhůty ze tří na 30 dnů. Protože pokud sem lidé z Ukrajiny přijdou, tak si mohou třeba popřípadě do toho krajského asistenčního centra dojít vyřídit ubytování. Mohou pak děti přemístit do toho ubytovacího zařízení a teprve pak si mohou jít vyřídit ty dané náležitosti.

Určitě je velmi dobře, že to budou moci vyřizovat nejen pracovníci azylové a migrační politiky - protože je jasné, že ti na to nebyli v rámci Ministerstva vnitra vůbec připraveni svou kapacitou a rozsahem - ale tak jak jste řekl, že do toho budou moci být zapojeni i policisté.

Dále se tam pak ještě řeší zdravotní pojištění, kde je ta úprava, že to bude hrazeno ze systému zdravotního pojištění. Všechny tyto věci velmi podporujeme. Jediné, s čím máme problém a budeme na to dávat - avizuji to - pozměňovací návrh, je, že musíme mít jistotu v rámci toho slova, které se změnilo, které jste změnili na vládě svým usnesením, a to je, že slovo "státním občanům Ukrajiny" se nahradilo slovem "cizinec". A my chceme, aby bylo jasně řečeno, že cizinec rovná se občan Ukrajiny a osoba s trvalým pobytem na Ukrajině.

Děkuji.

