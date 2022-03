Mračková Vildumetzová (ANO): Každý úřad postupuje úplně jinak

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Já bych si dovolila zareagovat na pana poslance Marka Výborného, prostřednictvím paní předsedající. No, pane předsedo, vy tady řeknete, že nám nebudete určovat, koho si pozveme. Já se omlouvám; to jednání probíhalo na půdě Poslanecké sněmovny, ne na Ministerstvu pro místní rozvoj. A jestliže tam byla pozvaná Asociace krajů, jestliže tam bylo pozváno Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí, já si myslím, že předsedkyně výboru pro veřejnou správu určitě měla být takovému jednání přítomna. A myslím si, že byste to měli uznat a že už by se to nemělo do budoucnosti opakovat.

Druhá věc, ohledně pana Adamce, prostřednictvím paní předsedající. Omlouvám se, byl jste dlouholetý starosta - chci říct jedno, pane Adamče, prostřednictvím paní předsedající, já jsem reagovala svojí faktickou poznámkou na pana ministra pro místní rozvoj. Protože on tu řekl, že systémová podjatost není problém. Ale vy moc dobře jako starosta víte, že je to velký problém, který je nutné v těch jednotlivých obcích řešit. Znovu říkám: Každý starosta a občan, občan si myslí, pokud jde na úřad, a vy to víte, tamhle pan starosta Kupka, mně se to stalo mnohokrát, že (Poslanec Kupka z místa nesouhlasí.) taky už není, ano, dobře, ale dlouholetý starosta - přišli za mnou občané a oni si myslí, že o tom stavebním povolení rozhodují starostové a zastupitelstvo. Tak to prostě je! Protože je státní správa a samospráva. A je systémová podjatost problematická. A mohu vám říct, byla jsem nějaký ten měsíc nebo nějaký ten rok na Ministerstvu pro místní rozvoj. Víte, že tam je odbor dozoru, kontroly a dělali jsme tam velké analýzy na tom, která z těch agend je nejvíc problematická. A která je nejvíc problematická? Je to samozřejmě stavební řízení. Protože každý úřad postupuje úplně jinak. Každý úřad chce jiné dokumenty ke stavebnímu povolení. Takže ty problémy tady jsou, já jsem na to nějakým způsobem reagovala a prostě je to tak, že obecní úřad rozhodne, vy se můžete odvolat v rámci krajského úřadu. Ale pak máte MMR, které napsalo ten zákona, ale to odvolání v rámci Ministerstva pro místní rozvoj není možné. Takže reakce na to, co tu pan ministr říkal, se určitě nezakládá na pravdě. Děkuju.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Očekávala bych, že ministerstvo vnitra ihned zahájí kontrolu Mračková Vildumetzová (ANO): Jednání pana Polčáka nečestné bylo a všichni to víme Mračková Vildumetzová (ANO): V minulém funkčním období jsme se snažili autorský zákon předložit To ne, pane Stanjuro. Řežba o Polčáka a Putina ještě nekončí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama