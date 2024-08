Mračková Vildumetzová (ANO): Moji kritici se vážně nemusí bát, že to dělám kvůli penězům

Moji milí přátelé, je poctivé a férové vám říct, že kandiduji jako lídryně kandidátky v Karlovarském kraji a také na senátorku v obvodu Sokolovsko. Proč? Co mě k tomu vede? A není to kumulace funkcí? Vysvětlím. Věnujte mi chviličku svého času.

Tak zaprvé. Karlovarský region je moje domovina, pocházím odsud, leží mi na srdci. Jsem tu krajskou a velmi bojovnou zastupitelkou (poptejte se stávající koalice), současnému hejtmanovi nedám nic lacino. Vedu také krajskou stínovou vládu a bylo by ode mě prostě pokrytecké schovat se za některým z další kolegů/kandidátů. Přemýšlela jsem o tom. A došla k tomu, že by to nebylo fér. Já tu jsem hodně vidět, bojuju, krajské hnutí ANO mi tu důvěru dalo, musím tu zodpovědnost vzít na sebe.

Co se týče pozice senátorky, tak hnutí ANO v horní komoře parlamentu dlouhodobě tahá za kratší konec. Nejsme tam vidět, slyšet, 5 koalice nás válcuje. A já jsem si řekla, že bych to mohla postupně začít měnit. Trochu ty stojaté vody Senátu rozpohybovat. Navíc je to podle mě právě ta funkce, která se dá s prací na kraji časově skloubit.

Nikde samozřejmě není psáno, že uspěju. I kdybychom vyhráli krajské volby, můžou nás ostatní obejít tak, jak se to stalo před čtyřmi lety. To je politická realita. V Senátu je to ještě složitější. Ve druhém kole, kdy se všichni tradičně spojí proti ANO, je až skoro nemožné uspět. Já jsem pokorná. Budu makat v kampani a uvidíme, jak to dopadne.

A co v případě úspěchu? No, kvůli němu to dělám. Myslím, že moje energie, pracovitost, znalosti a zkušenosti můžou být lidem v našem kraji užitečné. Zvlášť, když na nás vláda jako na nejmenší kraj tak moc kašle a současný hejtman s tím nic nedělá. Moji kritici se ale vážně nemusí bát, že to dělám kvůli penězům. To vážně ne.

Byla jsem to totiž já, kdo v roce 2019 předložil a prosadil zákon, aby při souběhu funkcí klesl placeným zastupitelům obcí a krajů, kteří jsou zároveň poslanci, senátoři či ministři, plat na 40 procent. Ano, zapomínáme, i někteří novináři už zapomněli. Ale je to tak.

Zákon byl schválen a od ledna 2020 je platný. Třicet senátorů tenkrát dokonce podalo ústavní stížnost. Nechtěli se dobrovolně vzdát části svých vysokých odměn. Ale neuspěli a od té doby mě za to nemají rádi. Podle mě ale kumulace odměn politiků z veřejných prostředků prostě není správná. A pokud někdo to chce dělat, tak za to nemůže brát dvě 100% odměny! Za tím si stojím dodnes.

A proč to znovu opakuji. No aby ti, kteří budou ve volební kampani chtít hrát kartu (a že se určitě tací s pomocí novinářů najdou), že chci popřípadě kumulovat funkce kvůli penězům, měli ode mě veřejně mé vysvětlení. A také připomenutí toho, co už jsem v minulosti zvládla prosadit.