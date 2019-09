Mračková Vildumetzová (ANO): Padesát procent financí z emisních povolenek míří na MPO

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové,

já bych si tady také dovolila stručně uvést pozměňovací návrh, který si, troufnu říct, není pouze za mě, ale i za mé kolegy poslance jak z Karlovarského, tak Ústeckého kraje, protože víte, že tyto kraje jsou strukturálně postižené a právě z výběru emisních povolenek jde nejvíce finančních prostředků do státního rozpočtu.

Jak tady již zaznělo, cena emisní povolenky se každý rok zvyšuje. Je to určené burzou a v roce 2017 byla cena emisní povolenky 144 korun, v roce 2018 už to bylo 399 korun. Od roku 2013 byl příjem do státního rozpočtu v rámci emisních povolenek zhruba 32 mld. a z Ústeckého a Karlovarského kraje jenom v minulém roce odešlo do státního rozpočtu 8 mld. Chtěla bych říct, že Ústecký a Karlovarský kraj jsou strukturálně postižené kraje, a to především svými ukazateli. Jsou na tom nejhůře z hlediska HDP, jsme pořád pod hranicí 75 %, troufla bych si říct i pod 65 %. Máme nejhorší vzdělanostní strukturu, máme největší odliv obyvatel a jsem také velmi ráda, že v tuto chvíli to řeší Ministerstvo pro místní rozvoj programem Restart. Přesto tím, že dochází k neustálému nárůstu ceny emisních povolenek, v těchto regionech hrozí, především tedy zdůrazňuji v Karlovarském kraji, že útlum těžby může přijít v daleko dřívějším horizontu, než jak je plánováno a na jaké jsou zásoby uhlí. Bude to mít obrovský vliv na region, protože dneska je tam zaměstnáno tisíce lidí a region na to musí být připraven. Karlovarský kraj má v současné době založenou takzvanou Uhelnou platformu, kde připravuje koncepci, protože kraje na případný útlum těžby musí být připraveny a musí to být připravený řízení proces. Také děkuji panu ministrovi Brabcovi a panu ministrovi Havlíčkovi, že vyslyšel naše slova a zřídil uhelnou komisi i na centrální úrovni, kde jsou zastoupeny všechny kraje: Karlovarský, Ústecký i Moravskoslezský. Přesto si myslím, že pokud bude Uhelná komise v budoucnosti rozhodovat o časovém horizontu, kdy by k případnému útlumu těžby v České republice mělo dojít, a řekla jsem to jasně, protože jsem také členkou této uhelné komise, že k tomu musí být zároveň to B, co s těmi regiony bude. Ten proces musí být připravený a řízený ve všech oblastech.

Proto jsem přesvědčena o tom, že tím, že nejenom z našich regionů odchází finanční prostředky, odchází ze všech regionů, ale z těchto dvou regionů v největší míře, protože dnes 50 % finančních prostředků z emisních povolenek putuje, a zaznělo to tady, na Ministerstvo životního prostředí v rámci Zelené úspory na zateplení budov, tak druhých 50 % míří na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pozměňovací návrh, který v tuto chvíli předkládám, spočívá v tom, že těch druhých 50 % by mělo mířit do regionů, odkud finanční prostředky odchází, to znamená pokud odejdou 2,5 mld. z Karlovarského kraje, tak by se 2,5 mld. měly do Karlovarského kraje vrátit. Dohled by nad tím mělo Ministerstvo financí, které by schvalovalo jednotlivé projekty, které by se týkaly restrukturalizace a infrastruktury, které by byly spojené s jednotlivými regiony. To za moji stranu. V podrobné rozpravě se přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



