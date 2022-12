Mračková Vildumetzová (ANO): Prý až dvě třetiny běženců jsou muži v produktivním věku

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se také ráda vyjádřila k takzvané Lex Ukrajině IV a navázala bych na zpravodaje bezpečnostního výboru, který tady řekl, že na bezpečnostním výboru nebyl přijat žádný pozměňovací návrh. Ale zároveň nedodal, že na tomto bezpečnostním výboru jsme dali návrh, aby do dnešního dne ministr vnitra, který tento zákon předkládá a není tady přítomen, což považuji za "nehorázné", protože potřebuje tento zákon projednat v legislativní nouzi, takže v tomto zákoně chybí mnoho věcí. A my jsme na bezpečnostním výboru řekli, aby do dnešního dne to do tohoto zákona doplnil, tak jako tomu bylo například u mimořádné daně ze zisků.

Když jsme projednávali daň z mimořádných zisků, tak nám tady pan Zbyněk Stanjura předložil komplexní pozměňovací návrh, který měl 31 stran. Ten návrh zněl, aby v této Lex Ukrajině IV, která se "úplně vykostila" a vůbec se nereagovalo na to, co chtěli hejtmani, tak aby tam zároveň se řešilo, kdo bude provozovat krajská asistenční centra, to v tom návrhu vůbec není, jak to bude s dlouhodobým řešením ubytování pro uprchlíky. Ale především, co v tom návrhu není, je otázka sociální podpory právě ve vazbě na integraci uprchlíků, a to testování příjmu a majetku uprchlíků. Tento návrh bezpečnostním výborem nebyl přijat a velmi mě to překvapilo, že když po tom už od června hejtmani volají, žádají to, tak že v tomto Lex Ukrajina IV to není zahrnuto. Chtěla bych říct, že o tom, že dojde k prodloužení dočasné ochrany o tok, se rozhodlo na evropské úrovni v říjnu. Lex Ukrajinu IV máme na stole dnes, v polovině prosince. A musím říct, že ta přeregistrace formou on-line je podle našeho názoru i riziková.

Já chápu, že pokud by se měli všichni dostavit na odbor azylové migrační politiky, a tom počtu, který dnes máme, a my opravdu pořád nevíme, kolik uprchlíků na našem území je, jaké jsou profese, jaké mají vzdělání, kde bydlí, tak při tom počtu by to trvalo osm měsíců. Ano, trvalo by to velmi, velmi dlouho. Z druhé strany, jak tady řekl pan ministr práce a sociálních věcí, tak oni budou muset poslat ten registrační formulář do 31. března 2023, a poté se do konce září budou muset dostavit pro ten daný štítek, který jim bude vložen do toho cestovního dokladu.

Vy víte, že já už mnoho měsíců kritizuji, že starostové, hejtmani neví, kolik uprchlíků mají ve svých městech, krajích. Pořád to opakuji. A já si myslím, že kdyby s tímto formulářem přišel pan ministr před půlrokem, takže už jsme ty údaje před půlrokem mohli mít. Nevím, proč s tím přichází v tuto chvíli. Ano, přichází s tím proto, protože se v říjnu na evropské úrovni schválilo, že tedy dojde k prodloužení dočasné ochrany. Zároveň tady pan ministr práce a sociálních věcí řekl ještě jednu věc, že pokud by nastala druhá vlna, protože můžeme i očekávat, že opravdu bombardováním té infrastruktury na straně Ukrajiny může přijít ta druhá vlna, a i se to avizuje, že tedy vláda bude mít takzvané zmocnění. To znamená, že může vyhlásit takzvaný mimořádný stav. V tu chvíli tedy by nedocházelo k tomu, že by daný uprchlík v rámci prodloužení toho statusu dočasné ochrany nemusel požadovat nebo někam se dostavit pro nalepení toho štítku, a prakticky by tu dočasnou ochranu získal automaticky po vyplnění toho online formuláře.

Taková trošičku perlička, že když jsme tady teď rozhodovali i o těch datových schránkách, kde se tedy řeklo, že pro ty fyzické osoby ty datové schránky nebudou muset být, tak prakticky ukrajinští uprchlíci nebudou mít jinou možnost než vyplnit ten registrační formulář online. Tak já si teda myslím, že jsou tam taky senioři, jsou tam taky maminky s dětmi a myslím si, že ta možnost, aby se popřípadě mohli někam dostavit a někdo to s nimi vyplnil, tak takováto možnost tam jistě měla být.

Myslím si, a tak, jak zní z těch krajů a už dneska tady vystupoval Ivo Vondrák, že se dozvídáte, že za půl roku, za půl roku, protože chápu, že na začátku toho února to bylo náročné, ale že do současné chvíle není vytvořen jasný systém sociální podpory, samozřejmě i s ohledem na tu zranitelnou skupinu, což jsou senioři, maminky s dětmi, že nedochází k žádnému prověřování příjmů, majetkových poměrů, že oni dnes opravdu vyplní aplikaci online, pošlou to na Úřad práce a dostanou humanitární dávku. Nekontroluje se vůbec, protože nejsou propojené ty systémy, protože pan ministr práce a sociálních věcí má na starosti ubytování v rámci fyzických osob, takže dává takzvané solidární příspěvky. Kraje, prostřednictvím HUMPO zajišťují ubytování přes právnické osoby. Pane ministře, tak se zeptejte pana Vondráka, jestli do současné chvíle došlo k propojení těch systémů, jestli na strategické skupině, ano, na strategické skupině, kterou ještě vede pan Vlček, tak víte co na té strategické skupině zaznělo? Pokud by úřady práce měly prověřovat ukrajinské uprchlíky v rámci právě majetkových poměrů a příjmů, takže nestihnou vyplácet dávky českým občanům.

A já, pane ministře, zastávám názor, že máme pomáhat těm, kteří tu pomoc potřebují a těm potřebným, ale z druhé strany český občan, pokud si jde požádat o dávku, tak musí vyplnit x formulářů a doložit mnoho věcí. A já si myslím, že jestli tady má dojít k té integraci a té adaptaci, tak musíme i toto požadovat z té druhé strany, a to není. Vy jste slibovali, že bude docházet ke kontrolám z vaší strany, ze strany Policie České republiky, a tak dále. Je jasné, že úřady práce jsou přehlceny a nemůžou to v žádném případě zvládat. To, co jsem tady v tuto chvíli řekla, zaznělo na strategické skupině a řekli to tam zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministr vnitra Vít Rakušan je rok ve své funkci. Když si přebíral Ministerstvo vnitra, stěžoval si, že mu byl předán migrační plán pro příchod 20 000 migrantů, uprchlíků. Do současné chvíle tento plán neaktualizoval. Vyzývali jsme ho na bezpečnostním výboru, dali jsme k tomu usnesení, nebylo schváleno. Já chci říct, že ten plán je pro ty hejtmany a pro ty starosty klíčový. Oni potřebují vědět, při jakých stavech příchodu uprchlíků, migrantů, jaké bude krizové opatření, kdo co bude zabezpečovat, v jakém rozsahu. A v neposlední řadě je ten aktualizovaný migrační plán důležitý pro Správu hmotných rezerv. Vždyť se jich zeptejte, jestli mají dneska nějaké lůžkoviny, jestli mají nakoupené věci, neexistuje plán, ve Správě hmotných rezerv vůbec nic není.

Převzetí Kacpů. Krajská asistenční centra, která, když uprchlík přijede do České republiky, tak jde na to krajské asistenční centrum, které zajišťují kraje a zajišťují to od začátku skvěle. Na výbornou. Zajišťují to i tak, že veškeré náklady jdou na kraje. Samozřejmě pak dostávají proplacené ty věci, ale bojují o to kolikrát, že na to čekají několik měsíců, ne-li půl roku. A až když pohrozí, tak se jim konečně nějaké finanční prostředky v rámci nějakého dotačního programu pošlou.

Teď se tedy dohodlo, že od 1. dubna 2023 by mělo krajská asistenční centra převzít Ministerstvo vnitra, respektive odbor azylové a migrační politiky. Proč to není v návrhu Lex Ukrajiny 4? Zároveň se dozvídáme, že těch 14 krajských asistenčních center bude stále, ta struktura, a připravují se takzvaná čtyři sběrná střediska. To by měla být střediska, kde bude zajištěno popřípadě i takové to nouzové ubytování na nějakou přechodnou dobu, než se jiné ubytování najde. A tato sběrná střediska by měla být v Praze, v Brně, v Ostravě a v Plzni. Vůbec si nedokážu představit, jak to tedy bude fungovat, protože do tohoto sběrného střediska by měl jít uprchlík, který nemá ubytování. A do těch 14 krajských asistenčních center by měl jít uprchlík, který už zajištěné ubytování má. To znamená, že v tom bude opět neskutečný chaos a myslím si, že tak, jak se ta struktura navrhuje, byť není uzavřená, tak si myslím, že určitě to nebude dobře nastavené a bude v tom opět velký chaos.

Zároveň jsem na bezpečnostním výboru i říkala jeden fakt, který dostávám od krajů, a to je, že od června se v těch krajských asistenčních centrech, pane ministře, ponejvíce registrují muži v produktivním věku.

Ten počet neustále stoupá a hovoří se, že už dvě třetiny jsou muži v produktivním věku. Proto je velmi nutné, aby došlo k propojení těch systémů a aby byl nastaven ten systém sociální podpory, který do dnešního dne není. Vy moc dobře víte, že uprchlík pobírá humanitární dávku šest měsíců, ale pak spadá dál do dávkového systému, pokud se samozřejmě nezapojí do práce. Vy jste řekl, že to číslo stoupá, že je na 115 tisících. Bylo by možné mi odpovědět, kolik z toho je na hlavní pracovní poměr, kolik z toho je na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti? Jestli tímto číslem disponujete a máte ho k dispozici.

V neposlední řadě bych si dovolila zmínit, že i když do České republiky přišlo nejvíce uprchlíků - a můžeme se bavit o tom, jakým způsobem to pan ministr vnitra zvládl a víme, že už i u té první vlny se chtěl zbavit té zodpovědnosti, bavil se tady o tom, že budeme mít nějakého národního koordinátora a poté z toho sešlo, ale od 1. ledna už se pan ministr vnitra té zodpovědnosti zbaví, protože už to na Ministerstvu vnitra mít nechce a od 1. ledna strategickou skupinu povede, podle těch informací, které máme, ne pan Vlček, to znamená ne hasiči, ale paní Klára Laurenčíková, což je vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Jsem přesvědčena o tom, že ministr vnitra je šéfem Ústředního krizového štábu a pokud tady nějaká uprchlická krize je, pokud tady je, co se týká bezpečnosti a všech těchto věcí, vybral si to pan ministr, chtěl být ministrem vnitra a má to řídit a má za to nést zodpovědnost. Prostě, tak to je. Myslím si, že jsem tady řekla řadu důvodů, proč hnutí ANO určitě pomoc podporuje a znovu říkám, že je třeba pomoci těm lidem, kteří pomoc potřebují.

Ale řekla jsem to i na bezpečnostním výboru, že tento sněmovní tisk nemůžeme podpořit právě z toho důvodu, že neobsahuje to, co by obsahovat měl, to, co trápí ty aktéry v územích, ty, co to dělají každý den. To je především to, že tam není řešena jak ta otázka sociální podpory v rámci testování příjmů a majetku uprchlíků, není tam řešen provoz krajských asistenčních center, není tam řešeno dlouhodobé řešení ubytování pro uprchlíky.

Z toho důvodu, jak už jsme dnes avizovali, u tohoto tisku Lex Ukrajina IV ne že budeme proti, ale z toho důvodu, že jste nebyli za půl roku schopni to do tohoto sněmovního tisku předložit, tak z tohoto důvodu se při závěrečném hlasování zdržíme. Děkuju vám za pozornost.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Balatka: Bývalá hejtmanka byla výmluvná, ale nepříliš věcná Mračková Vildumetzová (ANO): Tak takový deficit si v našem kraji nikdy nikdo nedovolil Mračková Vildumetzová (ANO): Dokud nebude D6 hotova, nebudu souhlasit se zpoplatněním úseku Karlovy Vary - Cheb Mračková Vildumetzová (ANO): Hejtman Kulhánek chce zavřít bazén v Domově mládeže

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama