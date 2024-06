Mračková Vildumetzová (ANO): Střelba na FF UK. Nemůžete být seznámeni, nemáte na to nárok

Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila dát návrh na předřazení bodu, a to bodu číslo 155 s názvem Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke střelbě (na) Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. 12. 2023. Víte, že to tady mnohokrát již předkládal můj kolega Jan Richter, kterého se tato událost dotkla bezprostředně, protože tam měl svoji dceru.

Já bych vás tohoto místa znovu chtěla požádat, protože my jsme minulý týden měli bezpečnostní výbor. Na tomto bezpečnostním výboru jsme se dozvěděli závěry šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů, kdy tento bod zařadil předseda tohoto bezpečnostního výboru, kde nám bylo sděleno to, co jsme věděli, to, co jsme předpokládali, a to, co jsme neustále tvrdili, že žádný policista nespáchal žádný trestný čin.

Z druhé strany na tomto jednání nejenom, že vystupovali rodinní příslušníci, kteří přišli o své nejbližší při této největší tragické události, ale zároveň jsme tam pokládali řadu otázek panu řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ten datum, 21. prosince roku 2023, si zapamatujeme určitě všichni. Byla to největší tragická událost, která se stala podle mého názoru v České republice za dlouhá léta.

Zároveň, když se na to podíváte, tak zpráva úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia byla při takto velké události takového rozsahu hotová již 7. ledna roku 2024, ale na zprávu Generální inspekce bezpečnostních sborů jsme čekali do 6. června. Takže vezměte si už toto rozmezí. Zároveň, když byla tato zpráva úřadu vnitřní kontroly toho 7. ledna vypracovaná, tak jsme jako členové bezpečnostního výboru požádali, zda bychom s touto zprávou mohli být seznámeni v režimu tajném s podepsáním mlčenlivosti. Co nám bylo sděleno? Není to v žádném případě možné a zprávu jsme dostali z 80 % začerněnou.

Tento bezpečnostní výbor ve své druhé části probíhal v neveřejné části, kde tedy jsme se měli dozvědět v režimu vyhrazeném to, co obecně řekl pan ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to je, že v té zprávě zároveň bude pro policii i doporučení, aby se některé věci ohledně taktiky, ohledně komunikace, ohledně operačního řízení v budoucnosti změnily.

Musím říct, že my jsme se ale nic konkrétního nedozvěděli. My jsme se pouze vše dozvěděli obecně. Co je také velmi nestandardní, že na tom jednání nebyl přítomen ani policejní prezident, ani ministr vnitra. Úřad vlády tam zastupoval pan Pojar. Také to pro mě nebylo pochopitelné. A co pro mě tedy vůbec nebylo pochopitelné, že když tedy na konci tohoto výboru jsme měli vzít veškeré informace na vědomí a do daného usnesení jsme opět dali, zda bychom mohli být seznámeni se zprávou Generální inspekce bezpečnostních sborů, která bude předána Policii České republiky, tak jakou si myslíte, že jsme dostali odezvu a odpověď? Nemůžete být seznámeni, nemáte na to nárok. Ten postup, musím říct, že je velmi nestandardní a opravdu budí řadu pochybností.

Musím říct, že když tam na bezpečnostním výboru mluvil tatínek jedné z obětí a řekl, že poslal e-mail na Generální inspekci bezpečnostních sborů a do současné chvíle mu na ten e-mail nikdo nereagoval, když řekl, že zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů ukládá, že má inspekce hovořit s fyzickými osobami a on jim chtěl některé skutečnosti sdělit, ale jak je vidět, tak ty skutečnosti nikoho nezajímají. Ale já jsem si myslela, že všichni chceme udělat veškerá opatření, aby se nikdy popřípadě už takováto událost neuskutečnila, aby nikdy už nebyla. Ale tomu přece zamezíme, když budeme vědět všechny skutečnosti a když nastavíme některé věci tak, abychom právě tyto věci v budoucnosti eliminovali. Ale tady je vidět, že zájem o to není. Já si i myslím, že vůči těm rodinným příslušníkům, kterých se ta tragická událost bezprostředně dotkla, že právě to zřízení vyšetřovací komise by i pro ně bylo přece daleko citlivější, protože ta komise by byla neveřejná. A myslím si, že i z tohoto pohledu by se měli opravdu na to koukat, že ti rodinní příslušníci tam chodí.

A myslím si, že teď, až bude další bezpečnostní výbor, že tam znovu přijdou a znovu se budou ptát a budou říkat: My neznáme ty odpovědi na ty otázky. Ale oni pořád hovoří o tom, že neznají ty odpovědi na ty otázky toho, co se dělo předtím zásahem samotným. Na to nemají odpovědi jak ti rodinní příslušníci, tak na to nemají odpovědi studenti. A já když poslouchám na bezpečnostním výboru, že někteří to nechtějí, prosím vás, kdyby to chtěl jeden ten rodinný příslušník, tak je to naší povinností, abychom tu vyšetřovací komisi zřídili.

Já předpokládám, že opravdu vládní poslanci se nad tím zamyslí a že schválí, aby tento bod byl projednán. Tak pokud bude ten bod projednán, tak těm rodinným příslušníkům a všem, kterých se to bezprostředně dotklo, řekněte jasně, že nechcete zřízení vyšetřovací komise. Protože vy jste to udělali velmi alibisticky. Vy jste si na organizačním výboru nechali schválit a zařadit to na program této schůze, ale projednat to v žádném případě nechcete. A myslím si, že je to velmi nedůstojné vůči těm lidem, kterých se to bezprostředně dotklo, ale i vůči široké veřejnosti, protože všichni, podle mého názoru, mají nárok na ty informace. A jestliže se dneska zatajují práva Generální inspekce bezpečnostních sborů, jestliže nemáme vůbec nárok na to přečíst si zprávu Úřadu vnitřní kontroly policejního prezídia, tak musíte vidět, že to je přece velmi nestandardní a budí to řadu pochybností, jak kdyby se něco chtělo tajit, popřípadě v čase nějakém způsobem prodlužovat.

Takže já vás znovu, především vládní poslance, z tohoto místa žádám a prosím, abyste zařadili a projednali bod Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. prosince 2023. A abyste měli popřípadě více možností, tak bych si dovolila předřadit tento bod jako dnes první po pevně zařazených, popřípadě jako první bod tento čtvrtek, popřípadě jako první bod v úterý, říkám to správně, 25. června. Takže jsou zde tyto tři návrhy, a já předpokládám, že ze strany vládní koalice bude návrh tohoto bodu podpořen. Děkuji vám za pozornost.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Paní poslankyně, ještě mi vydržte, musíme si ujasnit ta zařazení, protože některé by nebyly hlasovatelné. První bod - ve čtvrtek jsou písemné interpelace. Myslíte to tedy po písemných interpelacích? (Poslankyně Mračková Vildumetzová: Myslím to po písemných interpelacích.) Po písemných interpelacích. To je možné hlasovat.

A v úterý 25. 6. dle dohody z grémia tato schůze pokračovat již nebude. To znamená aby bylo... jestli tato schůze skončí ve čtvrtek tento týden... (Poslankyně Mračková Vildumetzová: Takže bude nová.)... takže bude nová. Tam by bylo potřeba, abyste to navrhla znovu.

