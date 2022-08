Mračková Vildumetzová (ANO): Tato vláda umí lidi vždy nemile překvapit

reklama

Když už si člověk myslí, že větší hloupost nelze vymyslet, tak ještě přijde ministr průmyslu a obchodu a vytasí se s nějakou úplnou pitomostí. Jeho novým hitem jsou doporučení, na kolik se bude smět v domácnostech, v kancelářích, ve školách nebo v nemocnicích maximálně topit. A já samozřejmě chápu snahu omezovat spotřebu plynu v případě, že ho bude nedostatek, ale jedna věc mi tu nesedí.

Proč tato vláda tak zarytě odmítá konzultovat svá rozhodnutí s odborníky. Oni si asi opravdu myslí, že jsou nejchytřejší. Třeba ten nápad, že na porodních sálech bude smět být maximálně 20°C. To jistě novorozenci ocení. Do stejné kategorie nesmyslů pak třeba patří nařízení mít vytopeno v umývárnách v domovech seniorů maximálně na 20°C. To se opravdu nenašel nikdo na ministerstvu, kdo by jim řekl, že je to do nebe volající ptákovina? Vždyť všichni ti senioři se koupou v 37°C, tak logicky pak mohou velmi snadno prochladnout a nastydnou.

Takových hloupostí je ale v tomto nařízení řada. Třeba ten jejich geniální nápad, že za výši teploty, na kterou si smíte dle ministerstva zatopit, odpovídá majitel domu. To k vám jako bude chodit majitel na kontrolu? Nebo se má snad předseda společenství chodit dívat, zda se třeba nemyjete moc často? A kdybyste nevěděli, tak s tímto vším přišel ministr za STAN Síkela. Stejně jako jeho stranický šéf pan Rakušan mají totiž pocit, že snědli všechnu moudrost světa

On totiž i ministr vnitra ze STAN, Vít Rakušan, evidentně ztratil opravdu všechny zábrany a nyní za každou cenu trvá na tom, že šéfem rozvědky má být člověk, který nemá do současné chvíle řádnou bezpečnostní prověrku, kterou by měl na takto důležitém místě dávno mít a do toho se k nám dostávají informace, které snad nemohou být skutečností.

Tím ovšem události tohoto týdne nekončí. Jak jsem již psala, tak jsme se pustili do větší akce, jejímž cílem má být dostat do Karlovarského kraje novou továrnu, kterou chce v Evropě postavit koncern Volkswagen, popřípadě někdo jiný. A pokud by se mi/nám to povedlo, tak by to našemu kraji velmi pomohlo v mnoha oblastech. A o to jde především. Dnešní hejtman Kulhánek, jaká náhoda také za STAN, totiž nedělá nic pro to, aby tato investice skončila u nás. Úplně bez zájmu to přenechal Plzeňskému kraji.

Takže se nedá nic dělat a podobně jako jsme vybojovali investici od BMW, tak se nyní vrhneme na Gigafactory. Výsledek sice není vůbec jistý, ale jednoduše to musíme alespoň zkusit. Já jsem bojovnice a věřte mi, že pro to udělám první poslední. Mimo jiného, už mám domluvené nějaké důležité schůzky v této záležitosti. A víte proč to dělám, protože Karlovarskému kraji by tato investice nesmírně pomohla. A také především proto, že současného hejtmana to nezajímá.

Tak si držme palce!

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



