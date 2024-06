Mračková Vildumetzová (ANO): To vláda nechce, neměla by na to dost hlasů

Pro současnou vláda je hlavní prioritou prosadit korespondenční volbu pro lidi žijící v zahraničí. Pro lidi, kteří vždy volební právo měli, jen občas do místnosti více cestovali. Ale vždy volili za plentou, svobodně, tajně, osobně. Přesně tak, jak to říká naše ústava a Listina základních práv a svobod.

Nebráním se té debatě. Nemám problém, abychom to jako jinde ve světě testovali. Ale vadí mi, jak to tahle vláda dělá na sílu, chaoticky a bez odborníků.

Tou největší otázkou je, jestli by se kvůli tomu neměla měnit i ústava. Ale to vláda nechce, neměla by na to dost hlasů.

Volby jsou hlavním základním kamenem demokracie. To opakují ministři na každém svém kroku. Proto mě strašně mrzí, že vláda klidně ohrozí stabilitu našeho volebního systému. Udělá do něj zásadní zásah. Jen proto, že za dobu svého vládnutí důvěra v jejich strany padá, což bylo teď krásně vidět i v evropských volbách.

Zároveň už delší dobu upozorňuji na fakt, který k mému překvapení vládní strany nechává v klidu. Hlasy lidí žijící v zahraničí se totiž budou připočítávat pouze mezi čtyři největší kraje. Ostatní tak oslabí. To ale přece není možné. Už dnes jsou tyto největší kraje zastoupeny ve sněmovně 94 poslanci. Hrozí, že při započítání hlasů ze zahraničí mohou překročit 100 poslanců a budou tak mít ve sněmovně většinu. To je šílené!

Zároveň jsem připravila pozměňovací návrh, aby lidé kteří jsou nevidomí a slabozrací také mohli volit ve volebních místnostech a to bez asistenta. Takových lidí je v České republice 83 tisíc. Když už se sahá do volebního zákona, je šance udělat něco užitečného.

Jsem vážně zvědavá, jak se vláda k mému návrhu postaví a zda ho podpoří. Jestli ne, tak jen naplno potvrdí tu skutečnost, kterou všichni víme. Že celou tuhle show dělají pouze pro sebe. Pro své hlasy. Pro to, aby zvýšili svou šanci zůstat další čtyři roky u kormidla.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



