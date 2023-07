Mračková Vildumetzová (ANO): Tohle je opravdu demokracie v přímém přenosu

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

No, tak tohle je opravdu ta demokracie v přímém přenosu, že dokážete předložit to, že v rozpravě promluvil asi jeden, dva lidi, prakticky možná asi byly to jednotky nebo Aleši, ty jsi první - Takže Aleš Juchelka je první v rozpravě a vy omezíte rozpravu poslanců na dvakrát 10 minut.

Já bych očekávala, když tady vystupuje ministr práce a sociálních věcí, který je první ministrem, který nebojuje za svoje seniory a musím mu znovu připomenout, že s námi byl čtyři roky ve vládě.

A KDU-ČSL už bylo mnohokrát ve vládě. Když se baví o té důchodové reformě, tak bych byla ráda, když jsme tedy v projednávání třetího čtení, pane ministře, a vy pořád říkáte, jak chcete komunikovat a spolupracovat s opozicí, tak já jsem si nevšimla, že by na sociálním výboru byl podpořen nějaký pozměňovací návrh našeho opozičního poslance nebo poslankyně. Byl byste tak hodný a vyjádřil jste se tady k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům?

Já - ty se právě dotýkají té mimořádné a řádné valorizace. A když tedy říkáte, že chcete s opozicí spolupracovat, tak já předpokládám, že jste asi na sociálním výboru byl. Tak já koukám, že my jsme předložili dva, čtyři, šest, osm pozměňovacích návrhů a všude je nedoporučující stanovisko. Tak bych očekávala, že právě budete vystupovat a vyjadřovat se k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům.

A zároveň bych ještě chtěla podotknout, že opravdu senioři jsou tou nejzranitelnější skupinou. A nebudu pořád opakovat to, že jim berete valorizaci, berete jim to, na co mají nárok, ale na svůj plat, na svoji odměnu jste si ještě nesáhl.

