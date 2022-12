Mračková Vildumetzová (ANO): Vedení Karlovarského kraje protizákonně tají jména spolupracovníků

reklama

„Ze zákona máme na tyto informace nárok. Krajské peníze jsou veřejnými prostředky, jejichž používání máme kontrolovat. V tom nám ale hejtman a ředitelka krajského úřadu dlouhodobě brání, a to i přes jasné stanovisko ministerstva vnitra, které je jeho nadřízeným orgánem a již několikrát nám dalo za pravdu,“ vysvětluje poslankyně a predsedkyně zastupitelského klubu hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Ta již několikrát požádala ředitelku Krajského úřadu Karlovarského kraje Martinu Vránovou o možnost nahlédnout do uzavřených smluv a dohod. Ředitelka ale nerespektuje rozhodnutí ministerstva vnitra a opozičním zastupitelům, pravděpodobně na základě nařízení hejtmana, obsah těchto dokumentů tají.

„Již několikrát nám bylo slíbeno, že nám budou dokumenty předloženy, ale při návštěvě úřadu je nám to opakovaně zamítáno. Ani ředitelka úřadu, ani hejtman na to ale nemají právo a tato jejich velmi zvláštní hra v nás vyvolává pocit, že se na krajském úřadě děje něco nekalého. Něco, co má být opozici a veřejnosti utajeno a co možná ani není v souladu se zákony, nebo takzvanou péčí řádného hospodáře. Hejtman stále zapomíná na to, že peníze, se kterými hospodaří, nejsou jeho osobní, ale jde o veřejné prostředky,“ doplňuje krajská opoziční zastupitelka a chebská radní Gabriela Dostálová s tím, že si zástupci opozice nechtějí z krajského úřadu odnášet nebo kopírovat žádné dokumenty, ale chtějí do nich pouze nahlížet.

O tom, že je na Krajském úřadě Karlovarského kraje něco v nepořádku, informoval v minulých dnech i průzkum Zindex.cz, který sleduje například transparentnost zadávání veřejných zakázek a který vyhodnotil Karlovarský kraj jako nejhorší z celé České republiky.

„My samozřejmě víme, že si jednotliví radní uzavírají smlouvy a dohody se svými kamarády a politicky spřízněnými dušemi a víme, že to, bohužel, nezměníme. Jde nám ale hlavně o to, zda tito lidé splňují nějaká odborná kritéria, zda jsou opravdovými odborníky ve svých oborech a zda částky, které jsou jim vypláceny, odpovídají částkám pro tyto činnosti obvyklými,” doplňuje dále Gabriela Dostálová s tím, že od záměru nahlédnout do uzavřených smluv a dohod opozice rozhodně neustoupí.

