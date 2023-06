Mračková Vildumetzová (ANO): Všimli jste si?

reklama

Vít Rakušan a celá ta jeho parta ze STAN se do mě tento týden zase opřeli. Někdo na Twitter vytáhl bez kontextu kus naší tiskové konference, kde mě na chvíli zmátl jeden dost krkolomně položený dotaz redaktora. Ta jejich dětská radost, že na mě najednou něco měli. Ta snaha celé té Rakušanovy letky mě zastavit, zostudit, znemožnit a zastrašit. Neuvěřitelné.

A víte, proč to všechno? To je přeci jasné jako facka. Protože dost hlasitě a při každé příležitosti upozorňuju na to, jak to ministr vnitra v Lucemburku totálně zvoral. Jak ohrozil naši suverenitu a bezpečnost.

To, že naši zemi svým neumětelstvím vlastně zradil, když odmával kvóty pro příchod ekonomických migrantů z afrických zemí, ale žádnými osobními útoky nezakryje. Přidal se k těm, kteří chtějí migraci otevřít dveře do Evropy, a to je pro mě absolutně nepřijatelné. Hnutí ANO před šesti lety kvóty jasně odmítlo a na tom by se nemělo nic měnit.

Pane ministře, budu nadále upozorňovat na kroky, které děláte proti našim občanům a naší suverenitě. A neodradí mě ani ta vaše smečka věrných. Každý stát má právo si rozhodnout, kdo bude v jejich zemi žít, a Česká republika, kterou jste se rozhodl zastupovat jen vy sám, bez mandátu vlády, v tom není výjimkou.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



