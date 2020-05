Munzar (ODS): EET podnikatelské prostředí akorát přidušovalo

reklama

Děkuji, pane předsedající. Děkuji za pozornost, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně. Já jsem byl včera přerušen uprostřed své řeči, ale nebudu opakovat to, co jsem říkal včera. Ale chtěl bych se soustředit na několik věcí, které se týkají dnešní situace a jaká, řekněme, poučení pro naši společnost to může přinést. Dnes v plné nahotě se opravdu ukazuje role a důležitost drobných živnostníků a podnikatelů pro naši společnost, pro fungující společnost, pro naše hospodářství. Pokud by tedy epidemie měla přinést nějakou lekci, tak takovou, aby si stát a státní moc začaly vážit všech aktivních lidí, kteří se vydali na nelehkou cestu podnikání, aby jim stát neházel klacky pod nohy a naopak se snažil tu cestu podnikání vyčistit od různých nadbytečných administrativních zátěží, regulací a také nákladů.

Já jsem tady včera použil jedno zdůvodnění paní ministryně, které napsala na Twitter - já se s ním velmi ztotožňuji - kde napsala, že musíme nechat ekonomiku pořádně nadechnout. Ale já si myslím, že ji nemáme nechat jen pořádně nadechnout, ale musíme ji nechat i pořádně dýchat. On nebude ze dne na den restart ekonomiky. Dneska je skutečně vypnutá jak vypnutím tlačítka kvůli mimořádným opatřením. A měli bychom ji nechat dýchat, aby byla dlouhodobě stabilnější a pevnější.

Když se podíváme na elektronickou evidenci tržeb. Já jsem tady včera říkal o některých příbězích, jaké přinesla restriktivní opatření a restriktivní postupy Finanční správa vůči podnikatelům. A můžeme si klást otázku, zda EET skutečně přineslo a posílilo naši ekonomiku, zda posílilo podnikatelské prostředí, zda stabilizovalo veřejné finance. Na všechny tři otázky můžeme odpovědět, že nikoliv. Nepřineslo to ani posílení ekonomiky, ani stabilizaci veřejných financí a do podnikatelského prostředí to přineslo administrativní zatížení a zejména další represe a pokuty za administrativní pochybení, nikoliv za snahu vyhnout se daním.

Musím říct, že bychom měli myslet skutečně na celkovou roli podnikatelů ve společnosti a na podnikatelské prostředí, které se EET snažilo přidušovat. Ekonomiku bez drobných živnostníků jsme si dnes v posledních dnech a týdnech užili dosytosti. My jsme nemohli jít do hospůdky, ale mohli jsme se zastavit například autem u okénka řetězce fast foodu. My jsme nemohli jít do železářství, ale mohli jsme jít do sítě hobby marketů. Mohli jsme jít do supermarketu, kde neměli jenom potraviny, ale měli i oblečení, ale nemohli jsme navštívit malý obchůdek s oblečením.

A je to skutečně sen, přání a touha této společnosti, abychom zredukovali konkurenci, zredukovali jsme činnost malých podnikatelů a měli jsme tady výraznou převahu jenom sítí, řetězců, holdingů a podobně?

Protože EET vede k omezování konkurence. Protože EET samozřejmě je daleko větší zátěží pro malé podnikatele, pro drobné podnikatele než pro ty velké. A proto vede ke snižování konkurence. Dovolím si vám říct jenom jedno, dvě čísla. Podle výpočtů Asociace českého tradičního obchodu v roce 2017 skončilo 1 082 venkovských prodejen. V roce 2018 to bylo 513. A EET bylo jedním z důvodů, proč tyto podniky skončily. Pro mnohé to byl poslední hřebíček do rakve. A myslím si, že dneska je unikátní příležitosti, abychom si skutečně začali vážit podnikatelů, začali jsme si vážit aktivních lidí a snažili se jim ty překážky administrativní, regulační, které mají na této cestě, odstranit a EET je takovým velkým balvanem.

Takže vás poprosím o podporu našich pozměňovacích návrhů, které já a mí kolegové načtou v podrobné rozpravě, kde samozřejmě tím nejdůležitějším návrhem je zrušení elektronické evidence tržeb. Děkuji za pozornost.

